Norge smadrer Polen i kveldens EM-åpning

Norge er den største gullfavoritten i håndball-EM for kvinner. I kveld innleder de norske håndballjentene med storseier mot Polen.

24 kamper i Europa League, åpningsdag i håndball-EM for kvinner og verdenscup sprint skiskyting for både menn og kvinner er godbitene i sportsverdenen denne torsdagen.

Norge er favoritt til å vinne håndball-EM som starter i Danmark torsdag. Norge kom ikke engang til semifinalen i forrige EM i 2018 i Frankrike og Norge skuffet også i VM i Japan i fjor med semifinaletap mot Spania. Men likefullt står Norge med hele sju EM-gull. Norsk Tipping gir 2,50 i odds på at Norge tar gull. Regjerende europamester Frankrike står til 5,00 i odds, mens Russland er satt til 5,50 i odds. Vertsnasjonen Danmark betales med 11 i odds. Norges åpningsmotstander Polen er satt til 200 i odds og det sier vel sitt.

Norge er naturligvis storfavoritter i sin åpningskamp og er også favoritt til å vinne EM-gull. Norge lyktes ikke i forrige EM i Frankrike for to år siden og da kom vi ikke engang til semifinalen, men måtte nøye oss med kamp om 5. plassen mot Sverige. Den vant vi 38-29. Heller ikke fjorårets VM i Japan ble noen suksess. Da tapte vi semifinalen mot Spania med hele 22-28. Norge manglet dog flere nøkkelspillere i det mesterskapet.

Til årets EM er Nora Mørk, Veronica Kristiansen og Marit Malm Frafjord alle med igjen, og det er naturligvis et kjempepluss for Norge. Det er keeperplassen som er Norges største hodepine i øyeblikket. Den soleklare førstekeeperen Silje Solberg har som kjent vært coronasmittet og spiller helt sikkert ikke kveldens åpningskamp, men forhåpentligvis vil hun blir klar senere i mesterskapet. Katrine Lunde er hentet inn, men hun kommer ikke til EM-byen før lørdag. Det betyr at Emily Stang Sando og Rikke Granlund blir norsk keeperduo i kveldens åpningskamp.

Polen har vært hardt rammet av corona og forrige ukes treninger var veldig amputerte. Hele ti EM-aktuelle spillere skal ha vært smittet. De har en norsk duo som trenere. Arne Senstad (svoger til Heidi Løke) og Reidar Møistad. De må uansett klare seg uten sine tre antatt beste spillere Kinga Achruk, Karolina Kudlacz-Gloc og Monika Kobylinska. Førtsnevnte grunnet fødsel, de to andre er begge skadet.

Norge er naturligvis storfavoritter i sin åpningskamp. Onsdag ettermiddag var oddsen på Norge på handikapspillet (0-9) 1,85, onsdag kveld er den senket til 1,45. Dessverre er det kun singelspill på handikapspillet 0-9 (det er ikke singelspill på verken 0-10 eller 0-11). 1,45 på at Norge minimum vinner med ti mål er ikke kjempesprekt, men vi blir vårt spill.

