Norge tar VM-gull i parstafett i skiskyting

Norge topper laget til torsdagens parstaffet i skiskyting. Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø er storfavoritter til å ta gullet

Torsdagens langoddsprogram byr på alle 16-delsfinalene i Europa League. I Anterselva det er klar for single mixed stafett (parstafett) i VM i skiskyting og i Ski de Tour er det klart for fellesstart for både kvinner og menn. Forøvrig er det full serierunde i Get-ligaen og i SHL i ishockey.

VM skiskyting - Parstafett - Norge vinner gull - 1,90 (spillestopp kl 15.10)



Norge innledet årets VM i skiskyting med to strake gull. Som storfavoritter vant vi åpningsdistansen mixed stafett, mens det var litt mer overraskende at Marte Olsbu Røiseland vant VM-gull på jentenes sprint forrige fredag. På de de fem neste øvelsene har Norge ikke klart å ta seg til topps. Gutta ble uten medalje på lørdagens sprint, forøvrig første gang siden 1997 at ikke Norge tar medalje på en sprint for herrer i VM.

Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland har levert

På søndagens jaktstarter endte Norge opp med bronsemedalje til Marte Olsbu Røiseland, mens Johannes Thingnes Bø tok sølv på guttas jaktstart. På tirsdagens normaldistanse for kvinnene ble det ny bronse til Marte Olsbu Røiseland, mens Johannes Thingnes Bø sikret en ny sølvmedalje på guttas 20 km i går. Således er Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø de to eneste løperne som har har tatt individuelle medaljer hittil og det må være lov å si at det har vært et litt skuffende VM for Norge sålangt, til tross for to gull.

Norge topper laget

I dag er det parstafett og her er det kun to deltagere på hver nasjon, en kvinne og en mann. De går begge to etapper hver. Kvinnene går 6 km (3 +3), mens gutta går 7,5 km (3 + 4,5). Det skal skytes både liggende og stående på hver etappe. Og det er samme prinsipp som i øvrige stafetter. Man har åtte skudd til rådighet på hver skyting. Øvelsen er ganske ny og ble VM-øvelse først forrige sesong. Da vant Norge og Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø utgjorde det norske laget også den gang. Italia med Dorothea Wierer og Lukas Hofer tok sølvet den gang, de var 13,4 sekunder bak.

Italia og Sverige de største utfordrerne

Wierer og Hofer utgjør det italienske laget også denne gang og er nok den største utfordreren til Norge også denne gang. Ikke minst siden Frankrike stiller med Anais Bescond (er normalt ikke i nærheten av kapasiteten til Olsbu Røiseland) og Jacquelin som sine to utvalgte, mens Tyskland åpenbart nedprioriterer øvelsen og stiller med Franziska Preuss og Erik Lesser. En like klar medaljekandidat som Italia er nok Sverige som topper laget med Sebastian Samuelsson og Hanna Øberg.

Men går det normalt for seg i Anterselva i ettermiddag, så skal det være en gedigen gullsjanse for Norge. Både Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø har levert bunnsolid i VM hittil og de er begge veldig sterke i løypa. 1,90 på norsk gull er bra betalt og spilles.