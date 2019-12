Norge vinner ikke med 31 mål i dag

Norge knuste Cuba med 31 mål i lørdagens åpningskamp i håndball-VM. Mandag venter betydelig tøffere motstand når Slovenia står på motsatt banehalvdel.

Mandagens langoddsprogram byr på fem kamper fra håndball-VM i Japan, der to av dem har spillestopp allerede kl 06.55. Norge er i aksjon mot Slovenia. På fotballfronten er det toppkamp i Championship mellom Preston og West Bromwich, det er kamp i Bundesliga, i Serie A, to kamper i portugisisk toppserie, kamp i dansk Superliga og i tyrkisk Superliga. På hockeyfronten spilles det to kamper i Hockeyallsvenskan, fem kamper i KHL og i NHL er det fem kamper natt til tirsdag.

Slovenia - Norge handikap fulltid 6-0 H (spillestopp kl 12.25)

VM håndball som altså spilles i Japan og altså kampstart i denne kl 12.30. Kampen sendes direkte på TV 3.

Slovenia åpnet VM med en meget overraskende seier mot Nederland lørdag. Ikke bare vant Slovenia den kampen, de gjorde det også overlegent med sifrene 32-26. Nederland stod til 1,20 i odds i den kampen og det forteller det meste om hvor overraskende seieren var.

Hvor gode er Norge?

Et skaderammet Norge hadde som venter ingen problemer med å slå Cuba i sin åpningskamp lørdag. Norge var så store favoritter i den kampen at Norsk Tipping måtte setter handikappene til 0-18 og 0-19 for å få noenlunde jevnbyrdige oddser på HUB-spillene. Det endte med 47-16 og altså 31 måls seiersmargin. Camilla Herrem og Heidi Løke ble Norges toppscorere i den kampen med åtte mål hver. Uansett er det helt umulig å fastslå hvor sterke Norge er nå på bakgrunn av Cuba-kampen.

1,10 er oddsen på norsk seier i dag, mens handikappene er satt til 6-0 og 7-0. Slovenia slo altså Nederland med seks mål lørdag og Nederland er neppe så veldig mye svakere enn Norge. 1,90 i odds på Norge maks vinner med fem mål er ikke så aller verst odds og blir utvalgte spill i kampen Slovenia - Norge.

