Norge vinner ikke med ti mål mot Algerie

Algerie skapte problemer for Frankrike i onsdags kamp. Norge får tøff motstand i fredag.

Selv om Norge vinner de to neste kampene mot Algerie og Island, er det slett ikke sikkert at Sander Sagosen & co går videre i mesterskapet.

Dersom det går som vi tror, at Frankrike slår Island og Portugal vinner mot Sveits fredagens kamper, vil Norge trenge fransk hjelp for å komme seg til kvartfinalen i VM. Da vil resultatet i den siste kampen mellom Frankrike og Portugal søndag kveld bli avgjørende for Norges videre VM-skjebne.

Skulle Portugal gjøre som de gjorde i fjorårets EM, der de overrasket med å slå franskmennene 28-25, vil Frankrike, Portugal og Norge ende på åtte poeng. Da vil innbyrdes oppgjør og målforskjellen bli avgjørende.

Det kan bli mye neglebiting i de norske hjem søndag.

Men først må Norge vinne mot Algerie, og det er enklere sagt enn gjort.

Håndball-VM. Mellomspill, gruppe 3. Norge tok en ekstremt viktig 29-28-seier i en nervepirrende match mot Portugal onsdag. Norge ledet på et tidspunkt i andre omgang med fire mål, men de klarte ikke å rykke ifra.

Akkurat det har Christian Berges menn også slitt mot når de har møtt svakere motstand.

Det må være bittert for de norske guttene å vite at en femmålsseier hadde vært tilstrekkelig til å være klar for kvartfinalen, hvis de gjør jobben mot Algerie og Island. Nå må de ha hjelp for at det ikke skal bli en tidlig hjemreise.

Det var likevel en del positivt å ta med seg fra kampen mot Portugal. Sander Sagosen ble enda en gang norsk toppscorer med seks nettkjenninger, selv om han ble markert tett gjennom hele kampen. Torbjørn Bergerud hadde flere viktige redninger i andre omgang, og han har forhåpentligvis spilt på seg selvtillit.

Det kan han trenge før fredagens kamp mot Algerie.

Laget trøbbel for Frankrike

Frankrike, som slo Norge med fire mål, hadde kjempetrøbbel helt inn i sluttminuttene mot Algerie. Men vant til slutt 29-26 over nordafrikanerne som tidligere i VM har tapt 39-24 for Island og 26-19 for Portugal. Algerie startet med å lede 9-5 og fulgte den franske favorittene helt til 26-26 fire minutter før slutt. Algeries Messaoud Berkous ble kampens toppscorer med sine syv mål, men de har flere spillere som kan lage problemer for Norge.

Vi tror likevel at de norske håndballherrene vinner mot Algerie, men vi tviler på at de dekker handikapet på 0-9. At Norge skal vinne med ti mål virker lite sannsynlig, slik Norge har prestert så langt i mesterskapet.

Norge har ikke klart å drepe kampene når de har hatt overtaket tidligere i mesterskapet, og jeg tror heller ikke at de klarer det mot den nordafrikanske håndballnasjonen. Oddsen på 0-9-handikap-spillet er 2,00 i odds. Det mener vi er verdt å forsøke.

