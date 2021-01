Norge vinner «krigen» mot Island

Norge gjør jobben mot Island, men de må ha hjelp av Frankrike for å gå videre i VM.

Norge har vunnet de seks siste kampene mot Island, og vi tror de tar en ny seier søndag. Men det blir ikke nødvendigvis enkelt.

Island - Norge (Handikap fulltid 6-0) - H 1,80 (spillestopp søndag kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

VM - hovedrunde, Gruppe 3. Island har allerede tapt mot Sveits (18-20) og Frankrike (26-28) i mellomspillet, og håpet om en kvartfinale er derfor knust før søndagens kamp mot Norge.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Island kunne gitt Norge en hjelpende hånd fredag, hvis de hadde tatt poeng fra Frankrike, men istedenfor tapte de knepent. Laget fra Sagaøyen hang godt med.

Island ledet faktisk med to mål elleve minutter ut i andre omgang, og det sto uavgjort så sent som ni minutter før slutt.

Pass opp for Elisson

Bjarki Már Elisson ble toppscorer hos Island mot Frankrike. Den islandske venstrekanten, som spiller i tyske Lemgo, scoret åtte mål. Han er en type Norge må passe på.

30-åringen har en fantastisk uttelling. Elisson har scoret 32 mål på 43 skudd. Av de åtte mestscorende spillerne i VM, inkludert Sander Sagosen, er det islendingen som har best uttelling. Også venstrebacken Ólafur Guðmundsson er en viktig spiller hos Island. 30-åringen har lang fartstid i tysk, dansk og nå i svensk topphåndball.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Norge vant enkelt 36-23 mot Algerie fredag. Etter en jevn start på kampen, raknet Algerie mot slutten av første omgang og Norge ledet med seks mål til pause.

En ting føler vi oss ganske sikker på. Island kommer ikke til å kollapse på samme måten som Algerie. De vil gi Norge kamp hele veien.

Selv om Sander Sagosen og de norske guttene skulle gjøre jobben mot islendingene, er Norge avhengig av at Frankrike tar poeng mot Portugal – eller at sistnevnte vinner med minst syv mål.

Ja, hvis ikke, er mesterskapet i Egypt over for Norge.

Dersom Norge vinner mot Island og Portugal går seirende ut av kampen mot franskmennene med mellom ett og seks mål, vil alle tre lagene ende på åtte poeng, og da taper Norge innbyrdes totalt mot de to andre.

Island vil gi Norge kamp

Vi tror at Norge vinner mot Island, men vi kan aldri tenke oss at det blir ikke noen overkjøring som mot Algerie. Til tross for at Island allerede er ute av mesterskapet, så kommer de til å fighte hele veien. At Norge vinner med mer enn fem mål virker derfor lite sannsynlig.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Norge har vunnet med seks mål eller mer i tre av de fem siste kampene mot Island, men de tre seirene har kommet i privatlandskamper. Da Norge møtte Island i EM i fjor vant de med tre mål.

Oddsen på at Norge vinner med fem mål eller mindre gir 1,80 i odds. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset