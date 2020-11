Norge vinner med «reservene»

Landslagssjef Lars Lagerbäck vil sannsynligvis spare flere nøkkelspillere i onsdagens privatlandskamp, men vi tror likevel Norge er gode nok til å slå Israel.

Dette kunne vært kampen om en EM-plass i 2021, men Norge og Israel ble slått ut semifinalene i EM-playoffen tidligere i høst. Norge tapte 1-2 etter ekstraomganger hjemme mot Serbia, mens Israel røk ut på straffespark mot Skottland etter at det sto 0-0 etter 120 minutter.

Norge - Israel (HUB pause) - H 1,95 (spillestopp kl. 17.55)

Privatlandskamp. Det er bortekampene i Nations League, mot Romania lørdag og Østerrike neste onsdag, som betyr noe. Norge har skaffet seg et godt utgangspunkt og har fortsatt sjansen til å vinne sin gruppe, som igjen kan gi Norge en playoff-mulighet til VM og opprykk til pulje A, og da trenger landslagssjef Lars Lagerbäck friske bein til de to kampene.

Mye tyder derfor på at Lagerbäck vil bruke onsdagens treningskamp til å teste en del nye spillere.

Hauge fra start?

Mathias Normann, Birger Meling, Jonas Svensson og Stian Gregersen har alle meldt forfall til disse kampene og er erstattet av Iver Fossum, Sigurd Rosted, Marius Lode og Simen Juklerød. Kristoffer Ajer slått opp sin lyskeskade og er ytterst usikker til Norges tre landskamper.

Dersom Ajer må kaste inn håndkleet vil antakeligvis Stefan Strandberg starte sammen med enten Sigurd Rosted, Leo Skiri Østigård eller nykommer Marius Lode.

Real Madrid-stjernen Martin Ødegaard har heller ikke hatt noen god høst. Skader og sykdom har ført til at Ødegaard kun har spilt 142 minutter fordelt over fire kamper for klubblaget denne sesongen.

Alexander Sørloth har bare spilt 289 minutter etter overgangen til RB Leipzig. Han kan få sjansen fra start mot Israel.

Erling Braut Haaland vil helt sikkert spille, men det spørs om ikke Lars agerbäck sparer ham til Nations League-kampene. AC Milan-kometen Jens Petter Hauge er en annen som kan være aktuell fra start. Han har vist at han holder et høyt internasjonalt nivå, og har egenskaper som kan gjøre ham til en matchvinner.

Pass opp for Zahavi

Israel, som ledes av østerrikeren Willibald Ruttensteiner. De rykket som Norge opp til nivå B for to år siden og i høst er de i gruppe med Skottland, Tsjekkia og Slovakia. Når to kamper gjenstår ligger de på tredjeplass, fem poeng bak gruppeleder Skottland etter én seier, to uavgjort og ett tap. Israel møter Tsjekkia borte og Skottland hjemme i de to siste kampene i Nations League. Det spørs hvordan de prioriterer denne privatlandskampen.

Eran Zahavi, som etter flere sesonger i Kina kom til PSV før denne sesongen, er en målfarlig angrepsspiller. Er det en mann som kan skape problemer for det norske forsvaret, så er det ham. Manor Solomon fra Shakhtar er også en interessant type.

Offenheim-spilleren Mu’nas Dabbur har fått påvist koronasmitte, og han spiller ikke landskampen mot Norge. Det vil svekke gjestene. Celtic-spillerne Hatem Abd Elhamed og Nir Bitton er heller ikke med i troppen.

Norge har kun tapt én av de siste 15 hjemmekampene etter 90 minutter. Israel har slitt på bortebane. De har kun vunnet to av de siste elleve bortekampene. Vi tror Norge kjører på fra start i denne kampen, og at vi går til pause med ledelse. Oddsen på at Norge leder etter de første 45 minuttene er 1,95. Det er greit.

