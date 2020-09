Norge vinner mot Østerrike

Ullevaal er et fort. Det norske landslaget har ikke tap på hjemmebane siden 2016.

Først skal Norge møte Østerrike i Nations League på Ullevaal fredag. Så er det Nord-Irland mandag. Men det er kampen som spilles 8. oktober alle norske fotballfans venter på, det er kampen mot EM-playoffkampen mot Serbia. Nations League-kampene som oppvarming.

Norge - Østerrike 2,30 - 3,00 - 2,95 H (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Nations League B. Gruppe 1. Norge møter Østerrike i Nations League fredag kveld. Kampen spilles på Ullevaal Stadion uten tilskuere.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har alle de største stjernene i troppen, som inkluderer Erling Braut Haaland, Joshua King, Sander Berge og Martin Ødegaard. Det norske landslaget var i brukbar form mot slutten av 2019. De var ubeseiret i seks kamper på rad. De vant mot Malta og Færøyene, og spilte uavgjort mot Sverige, Spania og Romania.

Lagerbäck er ubeseiret i 14 hjemmekamper som norsk landslagssjef. Det er en imponerende statistikk. Ingen andre landslagssjefer for Norge har vært ubeseiret på sine 15 første hjemmekamper. Vi tror ikke Norge taper fredagens kamp heller.

Lars Lagerbäck har en imponerende hjemmestatistikk som norsk landslagssjef. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Østerrike mangler Bayern-stjernen

Østerrike kvalifiserte seg for EM-sluttspillet etter å ha havnet på andreplass i sin gruppe bak Polen. De viste også god form i 2019, men de gikk på et overraskende tap mot Latvia i november. Da var allerede EM-plassen sikret, og de stilte med et mannskap uten flere av de største profilene.

Norge og Østerrike har møtt hverandre ti ganger tidligere - tilbake til 1934. Østerrike har vunnet seks ganger, men den siste kampen mellom lagene som var en vennskapskamp i 2002 endte med 1-0-seier til Norge.

Fredag er det ca. 104 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Her kan du levere en kupong.

Norge, som kun tapte én av ti EM-kvalifiseringskampe, møter et svekket østerriksk lag. De mangler flere av de største stjernene, blant andre Bayern München-spilleren David Alaba, som sliter med en vond lyske. I tillegg er heller ikke Marko Arnautovic, Valentino Lazaro, Alessandro Schopf og Florian Kainz i troppen til kampen på Ullevaal.

Det betyr ikke at Østerrike ikke har gode spillere tilgjengelig. Red Bull Salzburg-spilleren Marcel Sabitzer er blant spillerne Norge må passe opp for Den tidligere lagkameraten til Erling Braut Haaland er en offensiv midtbanespiller som både spiller gjennom andre, men også kn gjøre ting på egenhånd. Vi tror likevel at østerrikerne får problemer mot et norsk lag som er meget sterke hjemme i Oslo.

Norge er ubeseiret i 15 hjemmekamper siden 2016, og med lagets nøkkelspiller David Alaba ute, skal Østerrike få kjørt seg.

Fredrik Midtsjø er ute av den norske troppen på grunn av kink i nakken. Han blir ikke erstattet.

Scorer på bestilling

Dette ligger an til å bli en jevnspilt match, men begge lagene har gode offensive spillere. Disse lagene er omtrent på samme nivå akkurat, men østerrikerne mangler en rekke sentrale spillere.

Fredag er det ca. 104 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Her kan du levere en kupong.

Norge har alle sine beste spillere tilgjengelig, og de har spisser som har scoret på bestilling for klubbene sine. Erling Braut Haaland har scoret 13 mål på 15 kamper i Bundesliga, mens Alexander Sørloth står med 24 scoringer på 34 kamper i den tyrkiske Süper Lig. Med slik offensiv slagkraft er det umulig ikke å gå for norsk seier. Landslagssjefen har antydet at han vil rullere på laget en del i disse kampene. Uansett vil han stille med et sterkt lag mot et svekket Østerrike. Vi tror på Norge. 2,30 i odds er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset