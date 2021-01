Norge vinner skjebnekampen mot Portugal

Skal de norske håndballherrene til kvartfinalen i VM, må Norge vinne mot Portugal i kveld. Vi tror de klarer det.

Skjebnekamp for Norge. I og med at Norge ligger to poeng bak Frankrike og Portugal er Christian Berges menn etter antakeligvis avhengig av å vinne alle sine tre kamper i hovedrunden for å bli blant de to beste lagene som tar seg videre til kvartfinalen.

Onsdag er det ca. 75 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Norge har ikke råd til flere feilskjær etter tapet mot Frankrike i åpningskampen. Vi tror Norge vinner mot Portugal i 6th of October Sports Hall i Giza onsdag.

Portugal - Norge (Handikap fulltid 3-0) - B 1,75 (spillestopp onsdag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Håndball-VM. Mellomspill, gruppe 3. I EM i fjor sjokkerte Portugal håndball-Europa med å ta seg videre fra Norges gruppe på bekostning av Frankrike. De havnet til slutt på en meget sterk 6. plass i mesterskapet.

Portugal har før VM vært nevnt som en outsider av flere forståsegpåere, og kampene i gruppespillet har vist at ekspertenes spådommer ikke kom uten grunn.

Overrasket i gruppespillet

Portugal tar med seg fire poeng inn i mellomspillet etter å ha imponert i gruppespillet. De slo Island 25-23 i åpningskampen- Det var et overraskende resultat siden Island hadde banket Portugal i EM-kvaliken før mesterskapet i Egypt. I kampen mot islendingene ble midtbacken Miguel Martins toppscorer med seks mål. 23-åringen styrer mye av spillet i det portugisiske laget.

Onsdag er det ca. 75 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

I de to siste gruppespill-kampene feide Portugal over Marokko med 33-20, og de slo Algerie 29-19 i den siste kampen. Høyrevingen Pedro Portela, som spiller for den franske toppklubben Tremblay en France Handball, har vært mestscorende for Portugal i begge kampene.

Portugal har et veldig bra forsvarsspill. Det viser også statistikken. Det er kun Tyskland og Danmark som har sluppet inn færre mål enn dem så langt i turneringen.

Flere spillere er i gang

Norge fikk en tung start på mesterskapet med tapet mot Frankrike. I den kampen hang ikke det norske forsvaret sammen, og det lugget også offensivt. Med O'Sullivan tilbake i de to siste kampene har forsvaret sett bedre ut, og han bidrar også til å skape mer trøkk i ankomstspillet offensivt.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Mot Frankrike var Sander Sagosen sørgelig alene om å ta ansvar, men mot Sveits viste Harald Reinkind frem venstresleggen og dunket inn fem mål på syv forsøk. I samme kampen fikk vi se herlig skyting av Gøran Johannessen.

Landslagssjef Christian Berge brukte den siste gruppespill-kampen mot Østerrike til å få i gang flere av spillerne i troppen. Kent Robin Tønnesen herjet med syv scoringer på åtte forsøk, og det var bra å se at kantspillerne er kommet i gang. Alexander Blonz satte også inn syv mål.

Toppscorer i VM

Med O'Sullivan, Johannessen og Reinkind i gang, har Norge mer å spille på, for det kan til tider bli litt mye Sander Sagosen. Trønderen banket inn ni mål mot Østerrike og en en haug med målgivende pasninger. Etter gruppespillet er han toppscorer i mesterskapet med 30 mål. Sagosen er uten tvil verdens beste håndballspiller for tiden.

Onsdag trenger Norge en Sander Sagosen i toppform.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Norge har vunnet med seks mål eller mer mot Portugal i de tre siste kampene. Så sent som i EM i fjor vant Norge med seks mål mot Portugal. Vi tror ikke Norge går på samme smellen som Island. De norske spillerne vet at det er en kvartfinaleplass som står på spill. Norge har hatt litt problemer med å rykke ifra i kampene, men vi tror Norge dekker 0-3-handikapet i dette spillet, og at de vinner med fire mål eller mer mot portugiserne. Det gir 1,75 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset