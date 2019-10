Norge vinner skjebnekampen

Det er en meget spennende tirsdag vi har foran oss. Åtte EM-kvalifiseringskamper er å finne på dagens langoddsprogram og det er naturligvis Romania - Norge som er den store kampen for oss nordmenn. Men også Sverige - Spania er en godbit. I tillegg spilles det en rekke EM-kvalifiseringskamper for U21 der Norge U21 tar imot Nederland U21. På hockeyfronten er det en kamp i Getligaen og det er hele 12 kamper i Champions League. Natt til onsdag spilles det sju kamper i NHL.

Romania - Norge B 2,47 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering, gruppe F. Norge er fortsatt et stykke unna neste års EM, men håpet ble tent da Joshua King scoret på overtid mot Spania. I kveld må Lars Lagerbäck sine menn ha alle tre poengene i Bucuresti for å ta seg videre fra gruppen.

Spania er suverene gruppeledere før tirsdagens kamper. De er uten tap i syv kamper og står med 19 poeng Sverige er oppe på 14 poeng – og er toer i øyeblikket – etter seieren over 4-0-seieren mot Malta. Romania står med 13 poeng etter at de slo Færøyene. Norge står med ti poeng.

Matematikken er enkel for Norge: Seier i de tre siste kampene må til dersom Lars Lagerbäcks mannskap i det hele tatt skal ha mulighet til å kvalifisere seg direkte for neste års sluttspill. Men resultatene må også gå Norges vei. Spania må blant annet slå Sverige.

Tore Reginiussen har reist hjem til Trondheim, mens Håvard Nordtveit trolig ikke rekker tirsdagens EM-kvalifiseringsmøte med Romania i Bucuresti. Inn kommer Strømsgodsets Jakob Glesnes.

Også rumenerne har problemer på stopperplass. Dragos Grigore, som trolig hadde startet i midtforsvaret, måtte melde forfall før kampen mot Færøyene på grunn av skade. Situasjonen ble ikke bedre av at lagkaptein Vlad Chiriches gikk av banen mot Færøyene med det som så virket å være skikkelig strekk. Alexandru Chipciu, som har spilt fast på høyrebaken for Romania i kvaliken, er ikke i troppen Det betyr at Romario Benzar starter på høyrebacken. Claudiu Keserü, som i juni scoret begge Romanias mål i 2-2-kampen mot Norge på Ullevaal, virket å ha problemer med låret etter å ha scoret 3-0-målet på overtid lørdag, men det er ikke kommet rapporter på at han er skadet.

Det er mye fokus på Norge og Sverige i kampen om andreplassen i denne gruppen, men Romania har også sjansen til å sikre seg avansement. De er kun et poeng bak Sverige, og har igjen hjemmekamp mot svenskene.

Men prestasjonen mot Færøyene lørdag var ikke særlig overbevisende. De trengte 74 minutter for å score det første målet. Etter scoringen satset Færøyene mer offensivt, og da fikk rumenerne større rom. De scoret to mål i sluttminuttene i Torshavn. På hjemmebane har Romania vært meget sterke. De har kun tapt to av de siste 15 hjemmekampene, og de kom mot toppnasjonene Nederland og Spania Det hvor vanskelig oppgave Norge har i kveld. På grunn av rasisme var Romania i utgangspunktet nektet å ha tilskuere på kampen mot Norge, men nå har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) gitt dem tillatelse til å slippe inn 30.000 barn opp til 14 år. Det blir interessant å høre hvilke stemning de klarer å lage på stadion i Bucuresti

Det er sjelden at jeg har latt meg begeistre av det norske landslaget de senere årene, men nå spiller landslaget en fotball som gleder. Norge er ubeseiret i de seks siste kampene, og de har spilt sine to beste kamper i kvalifiseringen mot Sverige (1-1) og Spania (1-1). Martin Ødegaard har vist både i La Liga og på landslaget at han holder et høyt internasjonalt nivå, og Joshua King har både fysikk og hurtighet som vil gjøre ham ubehagelig å møte for det rumenske forsvaret.

Skulle kvaliken gå skeis, så har Norge en ekstrasjanse. Siden de ble «divisjonsvinner» i UEFA- nyvinningen Nations League i fjor. Da venter play off-match mot Serbia i mars neste år. Vinneren av den kampen går til en play off-finale. Finalevinneren får EM-plass. I kveld handler alt om å slå Romania. Klarer Norge å spille like disiplinært i forsvar, og angripe med like stor kreativitet og beslutsomhet som de gjorde mot Spania, så tror jeg det blir tre poeng mot Romania. Mandag kveld hadde Norsk Tipping 2,80 i odds på norsk seier, den er ikke overraskende senket tirsdag morgen til 2,47. Det er fortsatt innenfor.

