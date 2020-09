Norges ferske Hellas-proff på vei til Champions League

Adrian Pereira ble klar for PAOK for tre uker siden, og onsdag kan den greske klubben kvalifisere seg for gruppespillet i Champions League.

Adrian Pereira, som er sønn av den tidligere Viking-spilleren Thomas Pereira, rakk å spille 13 kamper for Viking og score to mål fra sin backposisjon, før han ble solgt til Hellas i starten av september. Adrian Pereira startet sin første eliteseriekamp i mai i fjor - på farens gamle posisjon, venstrebacken. Etter bare halvannen sesong i Eliteserien ble Viking-spilleren 12. september solgt til den greske storklubben PAOK. PAOK endte forrige sesong på andreplass bak Olympiakos i den greske toppdivisjonen og er med i Champions League-kvalifiseringen. Forrige tirsdag satt han på benken da grekerne tapte bortekampen i Champions League-kvaliken 1-2 mot russiske Krasnodar, men i helgen debuterte han for PAOK. 21-åringen startet som venstre vingback i 0-0-kampen borte mot NFC Volos lørdag. Han spilte 64 minutter Da ble han byttet ut med Dimitris Giannoulis. PAOK står med fem poeng etter tre kamper i den greske toppdivisjonen. Adrian Nilsen Pereira spilte 33 kamper og scoret fire mål for Viking i Eliteserien før han ble solgt til gresk fotball. Foto: Jan Kåre Ness (NTB) Krasnodar kontrollerte kampen Den tidligere Viking-spilleren er overraskende ikke med i troppen til onsdagens kamp mot Krasnodar som har tre svensker i stallen - Viktor Claesson, Marcus Berg og Kristoffer Olsson. Ale tre startet i den første kampen mot PAOK. I Russland var det Krasnodar, som ikke overraskende kontrollerte kampen, men grekerne skape sjanser på kontringer. Scoringen til PAOK kom på en rask kontring på venstrekanten, og de hadde også et stangskudd på en annen overgangssituasjon. Kontringsmulighetene kom når backlinjen til russerne stå høyt. Krasnodar har et lite overtak før onsdagens returkamp. PAOK må frem å score i denne kampen, og det vet begge lagene. Derfor tror vi det blir en mer åpen kamp denne onsdagen. Grekerne må satse offensivt. Pereira ute av troppen Den brasilianske midtstopperen Rodrigo er eneste som er ute med skade hos PAOK. Abel Ferreira har tatt ut følgende tropp til kampen mot Krasnodar: Paschalakis, Z.Zivkovic, Wagué, Mihaj, Ingason, Varela, Crespo, Michailidis, Giannoulis, Esiti, Ninua, Schwab, El Kaddouri, Pelkas, A.Zivkovic, Swiderski, Tziolis, Čolak. Krasnodar-manager Murad Musaev har nesten alle spillerne tilgjengelig til kampen i Hellas. Dmitry Stotsky er ute med skade, men han er sjelden i startelleveren. Spissen Ari er usikker til denne kampen. Trolig Krasnodar-lag: 4-3-3: Safonov – Ramirez, Caio, Martynovich, Petrov – Vilhena, Olsson, Cabella – Claesson, Berg, Wanderson. PAOK har slått ut det tyrkiske storlaget Besiktas (3-1) og portugisiske Benfica (2-1) på vei til playoffen. Begge seirene har kommet på hjemmebane, og vi tror russiske Krasnodar får det tøft på Toumba Stadion. De har kun tapt fem av de siste 50 hjemmekampene i den greske ligaen, og de har kun tapt én av de siste seks hjemmekampene i Europa i ligaen. Sist de møtte russisk motstand på hjemmebane vant de 3-2 mot Spartak Moskva i 2018. Vi tror de tar en ny russisk skalp onsdag. 2,10 i odds på hjemmeseier er greit.