Norges ferskeste landslagsspiller med spesiell lovnad til fansen

Leo Skiri Østigard har spilt samtlige minutter for Coventry i Championship denne sesongen. Nå er han tatt ut på A-landslaget.

Åndalsnes-gutten er utlånt til Coventry fra Premier League-klubben Brighton. Etter en god sesongstart i Championship får den 20 år gamle midtstopperen nå sjansen på A-landslaget når Norge skal spille EM-playoff mot Serbia og Nations League-kamper mot Romania og Nord-Irland i neste uke. Han drar på landslagssamling etter fredagens kamp mot Bournemouth.

Championship. Det er bare et par måneder siden to divisjoner skilte disse to lagene. Da kjempet Bournemouth for å overleve i Premier League, mens Coventry fikk sesongen forkortet i League One. Nå spiller begge lagene i Championship. Leo Østigard og Coventry kommer til å gi ubeseirende Bournemouth kamp i fredagens kveldskamp.

- Vi ikke tape mange hodedueller

Den norske U21-landslagsspilleren var på lån hos den tyske 2. Bundesliga-klubben St Pauli sist sesong. Hamburg-klubben ville beholde Skiri Østigard, men Brightons tekniske direktør Dan Ashworth har avslørt at det var stor interesse for 20-åringen.

Skiri Østigard endte opp i Coventry, og i et intervju med lokalavisen Coventry Telegraph fortalte han hva fansen kunne forvente av ham.

- Jeg er en forsvarsspiller. Jeg liker å takle og vinne dueller, og jeg liker også spille god fotball, så jeg jeg håper fansen vil like det de ser. Jeg skal iallfall gjøre mitt beste, sa han.

Og fortsatte:

- Jeg vil si at min fremste styrke er hodespillet, og jeg tror ikke at jeg vil tape mange hodedueller denne sesongen, sa Skiri Østigard bråkjekt til Coventry Telegraph.

Coventry trenger en Skiri Østigard i toppform til kampen mot Bournemouth, som er en av opprykkskandidatene i Championship denne sesongen.

Spiller hjemmekampene på bortebane

The Sky Blues har ikke egen hjemmebane, men spiller hjemmekampene sine på St. Andrew's, hjemmebanen til Birmingham. I første hjemmekampen her vant Coventry 3-2 i en underholdende match mot QPR.

I forrige serierunde spilte det nyopprykkede laget 0-0 borte mot Barnsley, men vi venter at Coventry tar styringen i fredagens kamp.

Bournemouth har kommet greit i gang etter nedrykket fra Premier League. Forrige helg slo the Cherries Norwich 1-0 hjemme på Vitality Stadium. Dermed står de med syv poeng etter de tre første kampene.

I Coventry sine kamper har det i gjennomsnitt vært 22 skudd, og vertene har hatt tov av dem. De møter fredag et Bournemouth-lag som ikke henger helt sammen bakover De har i gjennomsnitt hatt 15 skudd imot seg i hver kamp. Samtidig har the Cherries vært gode på kontringer og på dødballer, så vi tror de kommer til å skape sjanser mot the Sky Blues.

Coventry har scoret i de ni siste kampene på St. Andrew's, og vi tror de også kommer til å score i fredagens match. De er også ubeseiret i de elleve siste hjemmekampene Bournemouth på sin side har kun vunnet én av de siste 17 bortekampene. 3,35 i odds på Coventry-seier er bra på et såpass sterkt hjemmelag. Vi går for hjemmeseier.

