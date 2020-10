Norges «glemte» utenlandsproff er klar for Europa League i kveld

Simen Juklerød (26) spiller for laget som ligger på femteplass i Europas åttende beste liga, men det er det ikke så mange hjemme i Norge som vet.

Juklerød er inne i sin tredje sesong for Royal Antwerp, som endte på fjerdeplass i den belgiske ligaen sist sesong. Jupiler Pro League er ifølge UEFA-rankingen Europas åttende beste liga. Den nederlandske Æresdivisjonen er til sammenligning nummer ni.

Bæringen hatt en betydelig prisøkning fra de cirka tre og en halv millionene Vålerenga fikk for ham i fjor sommer.

I følge nettstedet Transfermarkt er han verdsatt til to millioner euro. Det vil si drøyt 21 millioner kroner.

Europa League, gruppe J. Simen Juklerød har spilt i seks av de ni første kampene til Antwerpen denne sesongen, og han har scoret to mål. Begge scoringene hans kom i 3-2-seieren mot Sint-Truiden på bortebane.

Simen Juklerød spilte 64 kamper og scoret elleve mål på tre sesonger i Vålerenga. Foto: Carina Johansen (NTB)

Royal Antwerpen, som er regnet som det eldste fotball-laget i Belgia, ligger på femteplass i Belgia. Formkurven peker oppover. I helgen vant de 3-1 borte mot Zulte Waregem. Det var lagets tredje seier på rad, og den femte kampen på rad uten tap. Laget er et av de mest populære i Belgia, men de har ikke vunnet ligaen i hjemlandet siden 1957. I august vant aget sin første tittel på over 30 år da de slo Club Brugge i den belgiske cupfinalen.

Samarbeidet med Manchester United

Antwerpen hadde i mange år et nært samarbeid med Manchester United. De tok imot unge spillere fra Old Trafford på lån. John O'Shea og Luke Chadwick er blant spillerne som har vært innom den belgiske havnebyen. United brukte også Antwerp som «lagringssted» for utenlandske spillere som slet med å få arbeidstillatelse i England.

Når Juklerød og lagkameratene møter Ludogorets på bortebane torsdag er det uten United-spillere i troppen. Siden 2013 har det nemlig ikke vært United-spillere i klubben.

Ludogorets røk ut av Champions League-kvaliken mot danske Midtjylland. Fjorårets bulgarske seriemestere tapte 0-1 mot danskene på hjemmebane.

Ludogorets holder til i Razgrad nordøst i Bulgaria. Klubben, som i 2010 ble tatt over av businessmannen Kiril Domuschiev, rykket opp til toppdivisjonen i 2012, og ble seriemestere på første forsøk.

Eks-Eliteserieprofil sentral hos bulgarerne

Siden har Ludogorets etablert seg som Bulgarias klart beste lag, og de har vunnet ligaen i hjemlandet de ni siste sesongene på rad siden opprykket. I øyeblikket ligger de på andreplass i den hjemlige serien, to poeng bak Lokomotiv Plovdiv, men med én kamp mindre spilt. De gikk videre fra gruppespillet i Europa League sist sesong, men røk ut mot Inter.

I det bulgarske laget befinner det seg en tidligere Eliteserie-profil. Stéphane Badji spilte både for Sogndal og Brann før han ble solgt til tyrkisk fotball. Nå skal han hjelpe Ludogorets til suksess i Europa.

LASK Linz og Tottenham er de to andre lagene i gruppe J. Ludogorets er favoritt til å slå følge med Tottenham til sluttspillet. Da er det kun tre poeng som gjelder torsdag kveld.

Antwerpen er ferske i Europa League-sammenheng, og nå møter de et Ludogorets-mannskap som har solid erfaring i Europa. Vi tror Juklerød og Antwerpen får det tøft i Bulgaria. 2,15 i odds på hjemmeseier her er absoutt spillbart.

