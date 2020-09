Norges «Messi» leder russisk klubb i Europa League

Landslagssjef Lars Lagerbäck har sammenlignet ham med Messi. Torsdag skal Mathias Nordmann (24) styre Rostov til Europa League-playoff.

Mathias Normann har det siste året vært linket til flere klubber i Premier League. Blant andre Manchester United og Tottenham, men nordendingen spiler fortsatt i russiske Rostov. I kveld tror vi nordmannen leder det russiske laget videre i Europa League.

FK Rostov - Maccabi Haifa (spillestopp kl. 18.25)

Europa League-kvalifisering. 3. runde. Det spilles ikke returkamp. Det er tre år siden sist Rostov spilte i Europa League. Nå er de higen på å vise seg frem i Europa igjen.

Klubben til nordmannen Mathias Normann ligger på syvendeplass i den russiske toppdivisjonen, men de er kun tre poeng bak serieleder Zenit St Petersburg. Rostov står med 2-1-1 på hjemmebane i den hjemlige ligaen. Det eneste tapet kom mot serieleder Zenit (0-2), i de øvrige tre hjemmekampene har ikke Rostov sluppet inn mål.

Stjerne i Russland

Mathias Normann er fast inventar på Rostovs midtbane, og nordlendingen har spilt seg til stjernestatus i den russiske ligaen. Det har gjort ham interessant for andre klubber. Blant andre Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har vist interesse for lofotværingen.

For fem år siden, som 18-åring, ble han ikke engang funnet god nok for Bodø/Glimt, og han ble utlånt til Alta. Derfor kom det som en liten overraskelse at Premier League-klubben Brighton hentet ham i 2017. Oppholdet i England ble derimot ingen stor suksess, og høsten 2017 hentet Ole Gunnar Solskjær ham på lån til Molde frem til sommeren 2018. Etter en tilværelse i reservelaget til Brighton, kom Rostov på banen i januar 2019. Det ble et eventyr for den norske landslagsspilleren.

Mathias Antonsen Normann i aksjon for Norge i Nations League tidligere i høst. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

I september i fjor fikk han sin debut på landslaget mot Malta, i EM-kvalifisering. Han klarte seg greit, men det var uttalelsen til landslagsjef Lars Lagerbäck på pressekonferanse før kampen om at Nordmann «minner litt om Messi.» som skapte overskrifter.

– Han er fantastisk med ballen. Han er en veldig bra pasningsspiller og har et veldig godt blikk. Han er fysisk sterk og løpssterk. Til sammenligning med Messi, jeg gjør ikke andre sammenligninger mellom dem, er han ikke så høy og har et lavt tyngdepunkt, sa Lagerbäck til Aftenposten.

Første bortekampen til Maccabi Haifa

Maccabi Haifa kom på andreplass i den israelske ligaen sist sesong. Denne sesongen har de startet sesongen med to seire og topper tabellen.

Maccabi Haifa har slått ut Zeljeznicar (3-1) og Kairat (2-1) på veien til den tredje runden i Europa League-kvaliken. Begge kampene ble spilt på hjemmebane, men de får en vanskeligere oppgave i torsdagens bortekamp i Russland.

Rostov er vanskelige å møte på hjemmebane. Det vil Maccabi Haifa få merke. Den russiske toppdivisjonen holder også et høyere nivå enn den israelske. Vi tror på hjemmeseier. Spillestopp er klokken 18.25.

