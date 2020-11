Norges overmenn får trøbbel mot Premier League-stjernene

Skottland har et lag med drøssevis av Premier League-profiler. Vi tror de tar skottene til lagets første mesterskap på 22 år.

Forrige gang serberne var i EM-sluttspillet het nasjonen Jugoslavia. Vi tror ikke de kvalifiser seg denne gangen heller.

Serbia - Skottland 1,60 - 3,40 - 5,20 U (spillestopp kl. 20.40)

EM-playoff-finale. Spilles på Rajko Mitic Stadion i Beograd. Før 2-1-seieren i playoff-semifinalen mot Norge i Oslo i oktober, var ikke den serbiske fotballfansen særlig optimistisk. Men etter den kampen har det endret seg.

Norge-dødaren rekker kampen

Serbia mangler kun to spillere før den viktige EM-playoff-kampen mot Skottland. Landslagssjef Ljubisa Tumbakovic bekreftet mandag at kaptein Aleksandar Kolarov, som spiller for Inter Milan, og Lazios Sergej Milinkovic-Savic rekker kampen.

Det serbiske fotballforbundet har også informert om at to andre Serie A-spillere har ankommet Beograd - Nikola Milinkevic og Dusan Vlahovic som begge spier i Fiorentina.

Det betyr at bare Sassuolos Filip Djuricic, som har testet positivt på covid-19, og Werder Bremens Milos Veljkovic ikke spiller kampen. Skottene er nok ikke lei seg for at Djuricic ikke spiller torsdagens kamp. Han scoret to ganger da serberne slo Skottland i 2013.

Kolarov spilte ikke i 1-1 mellom Inter og Atalanta søndag, og det er foreløpig usikkert om han spiller mot Skottland.

Milinkovic-Savic startet for Lazio da Roma-klubben spilte 1-1 mot Juventus. Han har vært en viktig spiller for Serbia på veien til playoff-finalen. Lazio-spilleren scoret begge målene da Serbia vant 2-1 i playoff-semifinalen mot Norge. Sammen med Ajax-spilleren Dusan Tadic og Fulham-spissen Aleksandar Mitrovic kan de lage problemer for det skotske forsvaret.

Fraser ute med skade

Skottene mangler kantspilleren Ryan Fraser og forsvarsspilleren Grant Hanley . Begge er ute med skader. Fraser har startet de to siste landskampene sammen med Lyndon Dykes, men Newcastle-spilleren måtte stå over fredagens kamp mot Southampton på grunn av en strekkskade.

Hanley ble kalt inn på landslaget for første gang på to år, men Norwich-kapteinen har også problemer med en strekkskade.

Seier til gjestene i Beograd betyr at skottene kvalifiserer seg for et mesterskap for første gang siden 1998.

Åtte kamper uten skotsk tap

Skottland er ubeseiret i åtte kamper på rad. Det lengste strekket uten tap siden 1988. Med et lag som har en haug med Premier League-profiler, blant andre Andrew Robertson i Liverpool og Scott McTominay i Manchester United, skal skottene være sterke nok til å unngå tap i Serbia.

Stuart Armstrong har fått en god start på sesongen med Southampton, John McGinn er en sentral brikke i Aston Villa og Kieran Tierney er tilbake fra skade i Arsenal.

Det har vært tolv turbulente måneder for Serbia. De har kun én seier på de seks siste kampene siden november i fjor.

Serberne har faktisk ikke vunnet noen av de siste seks kampene etter 90 minutter, og de har ikke scoret i de to siste hjemmekampene. The Tartan Army er farlige på kontringer, og vi tror de kan skape probemer for vertene.

Steve Clarkes skotske lag spiller ikke festfotball, men de er velorganisert, og de har forsvart seg godt. Skottene står med tre kamper på rad uten baklengsmål. Vi tror dette skotske landslaget har de rette spillertypene til å unngå tap i Beograd. U til 3,40 i odds er ok.

