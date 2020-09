Norges playoff-motstander taper i Russland

Serbia og Aleksandar Mitrovic stiller neppe fullt fokusert før Nation League-kampen mot Russland. De har tankene på playoff-kampen mot Norge 8. oktober.

Nation League er i gang igjen denne uken. Russland møter Norges EM-playoff-motstander Serbia hjemme i Moskva. Tyrkia og Ungarn er de to andre lagene i denne gruppen. Det er bare vinneren av denne puljen som rykker opp til A-gruppen.

Russland - Serbia 2,40 - 3,00 - 2,80 H (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Nation League B, Gruppe 3. Russland endte på plassen bak Sverige i 2018-2019-versjonen av Nations League, og de jakter opprykk til A-gruppen denne sesongen. Den russiske toppdivisjonen er en av de få ligaene i Europa som er i full gang i øyeblikket, og Stanislav Cherchesovs mannskap må forsøke å dra fordel av at de spiller hjemme på Lev Yashin Stadium torsdag.

Serbia på sin side var ubeseiret i Nation League-turneringen sist, og rykket opp til gruppe B. Serberne har flere fantastiske angrepsspillere, men de har liten matchtrening før denne kampen. Det er et minus for dem.

Aldri tapt mot Serbia

Landslagssjef Stanislav Cherchesov må lede Russland gjennom et generasjonsskifte i løpet av de neste par årene. Troppen mot Serbia har nemlig ti spillere som er 31 år eller eldre, mens syv av spillerne har én landskamp eller færre. Det kan hende han vil gi noen av de yngre spillerne sjansen i denne kampen.

Russland har et godt tak på Serbia. De står med to seire og to uavgjorte. Den siste kampen mellom lagene ble spilt i 2016. Sene scoringer av Artem Dzyuba og Aleksandar Mitrovic sørget for at matchen endte 1-1.

Den russiske stjernespissen Alexander Kokorin er ute med skade, og er ikke med i troppen til torsdagens kamp. Andrey Semenov spiller heller ikke mot Serbia. Han er suspendert.

Fredag er det ca 104 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Serbia må klare seg uten midtbanespilleren Filip Kostic. Eintracht Frankfurt-spilleren er suspendert. Manchester United-spilleren Nemanja Matic har lagt opp på landslaget. Real Madrid-angriperen Luka Jovic er litt overraskende tilbake hos Serbia. Lagkameraten til Martin Ødegaard har ikke vært kalt inn på landslaget på snart ett år etter uoverensstemmelser med landslagssjef Ljubiša Tumbaković.

Real Madrid-stjerne fikk reise

Så sent som 30. august virket det som Jovic ville bli i Madrid for å følge sesongoppkjøringen til Real istedet for å spille Nations League. Årsaken var at serberen i utgangspunktet måtte i karantene i 14 dager etter at han returnerte til Spania, og da ville ikke spissen rekke seriestarten i La Liga.

Til tross for at Jovic risikerer å havne i karantene, har Real og det serbiske fotballforbundet kommet til enighet om at han kan reise, i følge den spanske sportsavisen AS. Det kan skyldes at han ryktes vekk fra Santiago Bernabéu.

Fredag er det ca 104 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Russland og Serbia holder omtrent samme nivå, og begge nasjonene har gode resutater å vise til i Nations League. Serbia har scoret i 27 av de siste 31 landskampene, men de lekker også bakover. Balkan-laget har sluppet inn mål i de ti siste kampene.

Med norske øyne blir denne kampen interessant. Den vil vise hva vi møter i playoffen. Med en revansjesugen Luka Jovic vil Serbia kunne stille med tre klassespillere offensivt, hvor han får med seg Aleksandar Mitrovic og Dusan Tadic. Russland spiller hjemme, og de har vist som et sterkt kollektiv. Serbias playoff-kamp mot Norge kommer tett på disse Nations League-kampene. Det er noe den serbiske landslagssjefen Ljubiša Tumbaković må ta hensyn til.

De fleste russiske spillerne holder til i den russiske toppserien, og den er kommet i gang. Dermed er allerede i kampform. De flest serberne spiller i de store ligaene i Europa, og de er fortsatt ikke startet. Vi tror Russland vinner i Moskva til 2,40 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset