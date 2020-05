Norges ukjente Bundesliga-proff klar for brennhett Berlin-derby

Han ble omtalt som en fotballgud av lokalavisen da Union Berlin rykket opp. I kveld kan Lyngdal-gutten Julian Ryerson få sjansen i sitt andre Berlin-derby.

Hertha lå fra 1961 til 1989 i daværende Vest-Berlin. Union holdt til i den østlige delen av hovedstaden. I november i fjor møttes to lag fra Tykslands hovedstad til kamp i Bundesliga for første gang siden Berlinmurens fall. Innbytter Sebastian Polter plasserte et straffespark i mål tre minutter før slutt. Det gjorde at nyopprykkde Union vant den historiske kampen.

Elleve Bundesliga-kamper

Tre nordmenn var i aksjon på på An der Alten Förstere. Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred er begge kjente fotballnavn for nordmenn, men den tredje spilleren med det unorske navnet Julian Ryerson har ikke fått samme oppmerksomhet her hjemme. Han ble byttet inn for Marcus Ingvartsen i det 90. minutt.

22 år gamle Ryerson gikk fra Lyngdal til Viking sommeren 2013, og han fikk sitt gjennombrudd som høyreback i Stavanger i 2016-sesongen. I juli 2018 skrev han under en treårskontrakt for Union Berlin, som da spilte i 2. Bundesliga. Han har spilt elleve kamper i Bundesliga, to av dem fra start.

Ryerson-navnet kommer av at han har en far fra USA. Selv om Ryerson har spilt kamper for de norske U18-, U19- og U21-landslagene, kan han spille for det amerikanske landslaget. Til tross for at han ikke er særlig kjent i Norge blir han beskrevet som et stortalent i Bundesliga. Han ble blant annet beskrevet som en fotallgud av lokalavisen Berliner Kurier da Union rykket opp.

- For en iskald kicker den unge nordmannen er. Kommer til Union, 100 prosent full av ydmykhet i lagets tjeneste og er helt avgjørende i spillet, slipper ingen forbi, var dommen fra avisen.

Sist lørdag spilte Ryerson sin ellevte Bundesliga-kamp. Han ble byttet inn de siste fem minuttene for Marius Bülter da Union tapte 0-2 hjemme mot serieleder Bayern München.

Skjelbred kan bli benket

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte begge fra start da Hertha banket Hoffenheim 3–0 borte.

Begge nordmennene i Hertha passerer milepæler i Bundesliga-karrieren om de får spilletid i byderbyet.

Jarstein spiller sin 150. kamp i Bundesliga, mens Skjelbred, som forlater Hertha til fordel for Rosenborg til sommeren, kan runde 200 spilte Bundesliga-kamper totalt. Ciljan Skjelbred kan miste plassen sin på midtbanen til Vladimir Darida som er tilbake etter supensjon.

Slik har det gått i de tidligere Berlin-derbyene:

Bundesliga:

2. november 2019: Union Berlin - Hertha Berlin 1 - 0 Bundesliga 2019/2020

2. Bundesliga:

11. februar 2013: Hertha Berlin - Union Berlin 2 - 2 (2012/2013)

3. september 2012: Union Berlin - Hertha Berlin 1 - 2 (2012/2013)

5 februar 2011: Hertha Berlin - Union Berlin 1 - 2 (2010/2011)

17. september 2010: Union Berlin - Hertha Berlin 1 - 1 (2010/2011)

Treningskamper:

8. juli 2009: Union Berlin - Hertha Berlin 3 - 5