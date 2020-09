Norges «ukjente» englandsproff hylles som en av de beste i Europa

Nordmannen Leo Skiri Østigård (20) skal tette Coventry-forsvaret denne sesongen, men vi tror han får trøbbel mot QPR fredag.

Etter syv sesonger i League One og én sesong i League Two er Coventry tilbake i Championship denne sesongen, og det med en nordmann på laget. Leo Skiri Østigård er en av fem nordmenn som spiller på nest øverste nivå i England denne sesongen.

Coventry City - Queens PR 2,30 - 3,05 - 2,85 B (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Championship. Leo Skiri Østigård spilte fra start for den nyopprykkede Championship-klubben Coventry sist helg, da de tapte 1-2 borte mot Bristol City. 20-åringen fra Molde er utlånt fra Brighton til den nyopprykkede Championship-klubben.

Selv om Leo Skiri Østigård bare er 20 år, har han allerede spilt i 2. Bundesliga, Englands Premier Youth Division, the UEFA Youth League, og både i Eliteserien og OBOS-ligaen hjemme i Norge.

Får skryt av sjefen

Den norske midtstopperen følger nå samme veien til Premier League som Ben White, som imponert i Leeds sist sesong, og denne sesongen er han i startelleveren hos Brighton. Skiri Østigård spås å kunne kjempe om en midtsopperplass i Brighton allerede neste sesong.

Fredag er det ca. 105 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her.

– Han er en spiller med en strålende stamtavle, og er en av de beste spillerne i Europa i sin alder, sa Coventry-manager Mark Robins til klubbens nettsider da nordmannen ble klar for The Skyblues.

Det har ikke vært noen god uke for Coventry. Først tapte de i comebacket i Championship på lørdag, og deretter røk de ut av ligacupen på straffespark mot Gillingham i midtuken. Skiri Østigård spilte ikke ligacupmatchen for Coventry, men han er ventet å starte i midtforsvaret hos the Sky Blues fredag.

Spiller hjemmekampene på bortebane

Coventry spiller fredag kved sin første hjemmekamp denne sesongen, men de er egentlig ikke på hjemmebane. Laget spiller fortsatt hjemmekampene sine på Birminghams St Andrew’s Stadium. Det virket ikke som det plaget dem nevneverdig sist sesong. Coventry var solide på St Andrew's forrige sesong, men de har ikke spilt der siden mars.

Sjekk alle fredagens oddstips her.

QPR fikk en drømmestart på sesongen sist helg, da de tok en sterk seier mot Nottingham Forest. London-klubben mistet nøkkelspilleren Eberechi Eze i sommer. Den offensive midtbanespilleren ble solgt for over 200 millioner kroner til Crystal Palace, men QPR virket likevel skape fremover i den første kampen. Nysigneringen Lyndon Dykes satte inn 1-0 fra straffemerket og Ilias Chair – som skal erstatte Eze – scoret i andre omgang.

Scoret 67 mål sist sesong

QPR var et underhodende lag å følge sist sesong. De scoret 67 mål, men de hadde samtidig et av de dårligste forsvarene i ligaen. De slapp inn totalt 76 mål. De har ikke gjort noe for å forsterke forsvaret, men de fortsetter å dunke inn mål. Begge lag har scoret i fire av de fem siste kampene til Loftus Road-laget.

Matt Godden var toppscorer hos Coventry sist sesong. Han fortsatte der han slapp sist sesong og scoret i serieåpningen mot Bristol City. Foto: David Davies (Pa Photos)

QPR er nå ubeseiret i fire kamper på rad, men de har kun klart å holde nullen i én kamp. Gjestene er muligens ikke potte tett bakover, men borte mot et Coventry-lag som spiller på et eid stadion uten fans, ve, da tror vi de har mulighet til å ta poeng.

Fredag er det ca. 105 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her.

The Sky Blues klarte ikke å holde nullen i seks oppkjøringskamper, men de klarte å spille seg frem til 16 sjanser mot Bristol City som er spådd å kjempe om en playoffpass denne sesongen. Vi tror de Skiri Østigård og Coventry går på sesongens andre tap fredag. 2,85 i odds på QPR-seier er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset