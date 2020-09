Norsk 23-åring spiller for sin femte engelske klubb på fem år

Martin Samuelsen håper å få sjansen for Hull City mot gamleklubben West Ham tirsdag.

I januar signerte Martin Samuelsen en kontrakt på to og et halvt år med Championship-klubben Hull City. Det er haugesunderens femte klubb i England på like mange år. Han debuterte for the Tigers 18. januar, men han fikk bare åtte kamper for klubben som rykket ned til League One etter sist sesong.

Engelsk, ligacup 3. runde. Martin Samuelsen startet i 1. runde-kampen mot Sunderland i ligacupen. Det sto 0-0 etter 90 minutter på Stadium of Light, men Hull City gikk videre etter straffespark. Haugesunderen tok det tredje straffesparket til Hull City og scoret. 23-åringen var også med i troppen da the Tigers møtte Premier League-klubben Leeds i andre runden, men da ble han sittende på benken hele kampen på Elland Road.

Hentet til West Ham som 18-åring

Tirsdag skal Hull City møte et nytt Premier League-lag. Den kampen vil Martin Samuelsen spille. Da skal Hull City møte hans tidligere arbeidsgiver West Ham United. Det var i klubbens på Londons østkant det engelske fotballeventyret til haugesunderen startet. I juni 2015 tegnet unggutten kontrakt med Premier League-klubben West Ham.

Martin Samuelsen kom til West Ham United i 2015, men han har aldri spilt for London-klubben i Premier League. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Samuelsen er en anvendelig spiller. Han kan brukes både sentralt på midtbanen, på begge kantene og som spiss. Det har gjort ham attraktiv som utlånsobjekt.

I november 2015 ble nordmannen lånt ut til Peterborough United, men etter fem måneder dro han tilbake til London.

Her er Martin Samuelsen i duell med Chelseas Cesc Fabregas i tredje runden i FA-cupen på Stamford Bridge. Foto: John Walton (Pa Photos)

Høsten 2016 gikk han på utlån til Blackburn, men lite spilletid gjorde utlånet ble avbrutt etter tre måneder. Han endte på nytt opp i Peterborough United. I januar 2018 havnet han i sin fjerde engelske klubb Da spilte han et halvt år i Burton Albion.

Martin Samuelsen (t.h.) fikk han lite spilletid, og han avsluttet låneoppholdet i klubben etter tre måneder. Foto: Danny Lawson (Pa Photos)

Etter to korte opphold i nederlandske VVV-Venlo og FK Haugesund, var han i vinter tilbake igjen i England. Denne gangen i Hull City.

Samuelsen har foreløpig fått lite spilletid hos Hull City-manager Grant McCann, men er en av flere spillere som banker på døren for å få komme på banen i ligacupmatchen mot West Ham United tirsdag kveld.

The Hammers-exit i 3. runden sist sesong

23-åringen vil vise seg frem i kampen mot London-klubben hvor han startet den engelske fotballkarrieren.

Hull City har målsetting om å rykke direkte opp igjen til Championship, og McCann må ta hensyn til at de har en ny ligakamp lørdag mot Northampton. Det betyr at han antakeligvis kommer til å gjøre noen endringer på laget som slo Crewe 1-0 i lørdagens League One-kamp. Seieren var the Tigers tredje på rad. De kommer ti London Stadium med selvtilit. De har også fordelen av å være underdog. Det er ingen som forventer at de skal videre Alt presset hviler på West Ham.

West Ham tapte 1-2 mot Arsenal i helgen. Dermed har de tapt de to første Premier League-kampene denne sesongen. The Hammers slet på hjemmebane sist sesong. De tapte ni av 19 ligakamper på London Stadium.

David Moyes og West Ham møter Wolverhampton hjemme på søndag, og han vet at det blir en vanskelig kamp. Sannsynligvis vil Moyes gjøre en del endringer på laget. Øst-London-klubben røk ut i 3. runden i ligacupen sist sesong . Da var det Oxford som slo dem ut. Vi tror Hull City kan klare uavgjort etter 90 minutter. U-oddsen er 4,20. Det er ok.

