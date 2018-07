Norsk ball i fokus på lørdagskupongen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

En ny lørdagskupong står for tur. Denne weekenden skal vi bryne oss på fire kamper fra PostNord-ligaen, samt åtte kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Med andre ord kamper fra nivå tre og fire i Norge. Kupongen ser på forhånd, særdeles vanskelig ut. De klare favorittene glimrer med sitt fravær. At noen av de såkalt sikreste spiller på bortebane, gjør det bare enda mer utfordrende. Innleveringsfrist er 15:55, og bonuspotten er nå på 1,1 millioner kroner.



1. Arendal – Kjelsås

Andre serierunde etter sommeroppholdet i denne avdelingen. Kjelsås tar turen fra hovedstaden til Sørlandet og møtet med Arendal på Norac stadion



Arendal skuffet veldig i vårsesongen. Etter nedrykket i fjor var målsetningen å rykke rett opp igjen. Det toget har nok forlatt plattformen i Arendal. Laget startet høstsesongen med 0-0 borte mot Fløy. Heller ikke det var veldig overbevisende. Etter 12 spilte skiller det faktisk bare tre poeng fra Arendal på niendeplass til nedrykk. Hjemme står laget med 2-2-2 etter seks hjemmekamper. De har dog spilt jevnt med topplagene på hjemmebane. Uavgjort mot Bryne og KFUM, mens det ble etmålstap mot Skeid. Det vi tenker er at laget nå trenger en trepoenger. De er nødt til å legge inn en god innsats mot Kjelsås, og vi tror derfor mest på hjemmeseier.



Kjelsås har overrasket positivt i vårsesongen. Gikk på et 0-2-tap mot Hødd hjemme i Oslo i høstens første kamp. Dette var ikke sterkt, og er med på at vi tror mest på hjemmelaget i dag. Laget henger allikevel med i toppen i denne ekstremt jevne avdelingen. Bare tre poeng skiller de fire øverste etter 12 spilte kamper. Kjelsås har greie 2-3-1 på fremmed gress så langt.



Vi tar en sjanse og tipper Arendal her. Vi tror laget er bedre enn vist så langt, og at Kjelsås muligens vil slite litt mer enn i vårsesongen. H.



2. Brattvåg – Stjørdals-Blink

Stjørdals-Blink tar turen fra Trøndelag til Sunnmøre og møtet med Brattvåg. Hjemmelaget nest sist på tabellen, med bare Vard Haugesund bak seg. Gjestene er i midtsjiktet på tabellen etter 12 spilte.



Brattvåg har hatt en svak og merkelig sesong så langt. Nest sist, dog bare to poeng opp til sikker grunn. Laget står med fattige 10 poeng, og samtlige poeng er kapret på fremmed gress. Det betyr seks strake hjemmetap. En utrolig statistikk. Brattvåg startet høsten med å tape 0-1 borte mot Nardo, og skuffet.



Stjørdals-Blink har hatt en helt grei sesong så langt. Laget ligger midt på tabellen, og har prestert stort sett likt borte og hjemme. Kommer til Brattvåg med 2-2-2 på utebane. De fikk seg en fin start på høstsesongen, da Vidar ble sendt hjem fra Stjørdal med 1-3 i kofferten.



Vi tror dette blir jevnt. Brattvåg kan snart ikke tape flere hjemmekamper på rad. Vi dekker fult ut. HUB



3. Egersund – KFUM

KFUM legger ut på langtur til Rogaland og møtet med Egersund. Gjestene trygt forankret i opprykksstriden, mens hjemmelaget i midtsjiktet på tabellen så langt.



Egersund startet sesongen meget svakt. Laget har dog spilt seg stort opp, og er ubeseiret på de siste sju kampene. Starten på høstsesongen ble dog svak. 2-2 borte mot klare bunnlaget Vard Haugesund. Egersund er svært gjerrige på eget gress. Står med 1-4-1 hjemme, og 4-4 i målforskjell på disse seks første kampene i idrettsparken i Egersund.



KFUM har vært gode så langt. Bare et tap på de første 12 kampene er sterke tall. Laget ligger to poeng bak serieleder Hødd, og er for fult med i kampen om opprykk. På bortebane har gutta fra Ekebergsletta i Oslo pene 4-1-1 så langt. Høstsesongen ble startet med 2-2 i Osloderbyet mot reservene til Vålerenga. Denne kampen er det faktisk nesten utrolig at KFUM ikke vant. De hadde noen helt sinnsyke sjanser i andreomgang, og burde tatt tre poeng.



To formsterke lag i denne kampen. Vi mener gjestene er best, men gir Egersund sjansen til uavgjort. Laget har tross alt sju på rad uten tap. UB



4. Vidar – Vard Haugesund.

Haugesund tar turen til Lassa gressbane og kamp mot Vidar. Vertene tre poeng over nedrykk, gjestene fra Haugesund synes fortapt i bunnen av tabellen.



Vidar har prestert godkjent så langt. Laget ligger dog fortsatt utsatt til, med tre poeng ned til nedrykksstreken. Det er svært jevnt både i topp og bunn i denne avdelingen. Vidar er klart bedre på eget gress enn på bortebane, og står med greie 3-1-2 på de første seks hjemme.



Vidar startet høstsesongen svakt, med 1-3 borte mot Blink i Stjørdal

Vard Haugesund er det desiderte bunnlaget i avdelingen. Syltynne fem poeng er spilt inn av de første 36 oppnåelige. Laget synes rett og slett ikke helt å ha nivå i PostNord inne. Et ørlite lysglimt i høstens første kamp med 2-2 hjemme mot Egersund. Hjemmestatistikken er også stygg lesning med 1-1-4.



Mot avdelingens bunnlag bør Vidar dra dette greit i land på hjemmebane. H



5. FK Fyllingsdalen – Sotra

Med denne kampen, beveger vi oss over i Norsk Tipping-liga. Det suverene topplaget Sotra tar turen til Fyllingsdalen og møter hjemmelaget på Varden Amfi.



Fyllingsdalen har vært bra, og bekler fjerdeplassen på tabellen etter 12 spilte kamper. Laget er omtrent like gode borte og hjemme, og står med 4-0-2 så langt på Varden. Fin start på høsten, da Brodd ble slått 3-1 på bortebane. Uten et så suverent topplag i avdelingen, ville Fyllingsdalen vært i den desiderte toppen.



Det suverene topplaget er gjestene fra Sotra. Laget står med fantastiske 31 poeng spilt inn av de første 36 oppnåelige. Sotra-skuta ser i øyeblikket til å styre mot opprykk, selv om det er lenge igjen. Høsten ble innledet med 2-1-seier over svake Øystese hjemme på Sotra, og hjemmestatistikken lyder på 5-0-1. Sotra kruser videre på tabelltopp. Dette er en av de hardeste testene for laget, men de virker til å ha et nivå høyere inne enn resten.

Vi tror at alle poengene returnerer til Sotra og spiller B.



6. Førde – Lysekloster

Lysekloster tar turen til Førde og kamp på Førde stadion. Lysekloster er nærmest Sotra i denne avdelingen. Førde må ta poeng.



Førde sliter i feil ende av tabellen. Laget har bare Varegg bak seg og må opp flere hakk om nedrykk skal unngås. 1-4-1 hjemme, men uten bortepoeng blir for svakt. Man er nødt til å ta noen poeng på bortebane og. Særlig når poengfangsten på hjemmebane ikke er spesielt imponerende. Førde-spillerne innledet høsten svakt, og tapte 1-3 hjemme for Vardeneset. I øyeblikket har Førde fem poeng opp til trygg grunn, og er helt avhengig av en trepoenger snart.



Lysekloster har vært meget gode så langt. Nummer to på tabellen, og seks poeng etter suverene Sotra er bra. Det skal dog sies at laget er klart bedre hjemme enn borte. Seks strake hjemme, mens borte lyder statistikken på 2-1-3. Hadde laget vært bedre på bortebane, ville dem matchet Sotra på toppen. Fin start på høstsesongen med storseier 6-2 hjemme mot Stord.



Førde trenger poeng, men blir trolig for svake her. Vi spiller ugardert B.



7. Øystese – Tertnes

Kamp på Norheimsund stadion der Tertnes gjester Øystese. Vertene på nedrykksplass, gjestene i sjiktet over nedrykk.



Øystese har slitt så langt og har havnet under den lite attraktive streken for nedrykk. Laget har dog bare to poeng opp til trygg grunn. En bedrøvelig hjemmeform er hovedårsaken. 1-0-5 på eget gress lukter nedrykk, men en grei borteform gjør at laget fortsatt kan styre klar. En grei start på høsten, selv om det ble 1-2 tap borte for det suverene lederlaget Sotra.



Tertnes ligger seks poeng foran hjemmelaget før denne kampen. Med tap blir laget fort innlemmet i nedrykksstriden på tabellen. Tertnes er bedre på eget gress, og ankommer kampen med svake 1-1-3 borte. Laget hadde en fryktelig start på høstsesongen, da reservene til Sogndal reist fra Tertnes med en 6-1 seier.



Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store spillet

HU (HUB på 432 rekker spillet)



8. Tynset – Ottestad

Lagene møtes til en særdeles viktig kamp i nedrykksstriden på Nytrømoen stadion. Begge lag under streken for nedrykk, med hjemmelaget et lite poeng foran gjestene før denne kampen.



Tynset sliter så langt denne sesongen. Laget er greit hjemme, men svært svake på fremmed gress. Hjemmestatistikken lyder på greie 3-1-2, mens laget borte bare har kapret et fattig poeng. Laget innledet høstsesongen med tap 2-4 borte mot Orkla. Også dette et viktig oppgjør rundt nedrykksstreken.



Ottestad ligger helt sist på tabellen. Denne avdelingen er dog ekstremt jevn. Bare fire poeng skiller de seks nederste lagene, og Ottestad i bunnen av tabellen, har bare to poeng opp til trygg plass. Laget har så langt ikke vunnet borte, og står med 0-2-3 så langt på fremmed gress. I høstens første kamp tapte Ottestad 2-4 hjemme for Brumunddal.



Viktig kamp dette. Vi tror ikke Tynset taper og spiller HU.



9. Frigg – Senja

Senja tar den lange veien til hovedstaden. Laget gjester Frigg på Marienlyst, et steinkast fra NRK-bygget i Oslo. Gjestene er serieledere, Frigg på femte plass, åtte poeng bak.



Frigg har prestert greit så langt i sesongen. Det gamle storlaget er på femteplass hittil. Osloklubben er bra hjemme, og har ikke tapt på eget gress på de første seks kampene (3-3-0). Frigg er meget gjerrige bakover, og har minst innslupne mål i avdelingen. Høsten ble sparket i gang med 0-0 borte mot Finnsnes.



Senja ankommer hovedstaden som serieledere. Laget er godt og ledelsen kan godt holde helt inn. Borte har også Senja imponert. Ubeseiret og 4-1-0 så langt er solide tall. Høsten startet med en solid 6-0 seier hjemme mot Stålkameratene. Det betyr seks strake seire i årets Norsk Tipping-liga.

Viktig kamp. Frigg kan kutte ledelsen til Senja til fem poeng. Vi kjører alle tegn. UB.



10. Harstad – Lyn

Lyn tar den lange veien nordover til Harstad og møtet med hjemmelaget på Harstad stadion. Lyn er med i kampen om opprykk med sin tredjeplass så langt, vertene i midtsjiktet av tabellen.



Harstad har prestert greit, men bedre på bortebane enn hjemme i Harstad. Bare en seier på eget gress (1-1-3). På bortebane har det blitt full pott hele fire ganger. Høstsesongen startet bedrøvelig. Harstad tapte 2-3 borte for Sortland. Dette var Sortland sin første seier i årets Norsk Tipping-liga, og en meget slett opptreden fra Harstad sin side.



Den gamle aristokraten Lyn fra Oslo har prestert greit så langt. Laget innehar tredjeplassen i øyeblikket, tre poeng bak serieleder Senja. Det skal dog sies at Lyn er et utpreget hjemmelag. Sju strake gevinster hjemme i hovedstaden, mens bortestatistikken lyder på svake 1-1-3.

Borteformen må opp skal Lyn klare målsetningen om opprykk når regnskapet gjøres opp etter 26 kamper.



Harstad er svake hjemme, og Lyn er svake borte. Vi gir Lyn et knapt favorittstempel, men dekker fult ut på det store spillet. B (HUB på 432 rekker spillet)



11. Skjervøy – Korsvoll

I likhet med Lyn i forrige kamp, legger Korsvoll ut på langtur fra hovedstaden. Laget gjester Skjervøy på Lerøy stadion, til et særdeles viktig oppgjør i nedrykksstriden. Hjemmelaget under streken, Korsvoll på plassen over med et poeng mer enn vertskapet.



Skjervøy sliter i årets Norsk Tipping-liga. Etter 12 spilte kamper, så har de kun Sortland bak seg på tabellen. Det er dog meget jevnt mellom mange lag, og Skjervøy har bare et lite poeng opp til sikker grunn. Laget har 2-1-2 hjemme, og hjemmeformen må nok opp flere hakk om ny kontrakt skal kunne skrives sent på høsten. Borte hentes det nemlig ikke mye poeng. Skjervøy innledet høsten med et besøk i Oslo. Her tapte laget 2-5 for tabelltreer Lyn.



Korsvoll har skuffet. Målsetningen om spill for å rykke opp har ikke blitt innfridd. Etter 12 spilte ligger Oslo laget bare et fattig poeng over nedrykksstreken. 1-1-3 borte er heller ikke bra. Bare tre scoringer rett vei på fremmed gress. Samlet har gjestene scoret minst av alle lagene i denne avdelingen. Svak start på høstsesongen med 0-0 hjemme mot Skarp.



Det spilles om viktige poeng. Vi tror ikke Korsvoll returnerer med alle tre. HU.



12. Stålkameratene – Junkeren

Nok et hjemmelag i nedrykksposisjon, når Junkeren gjester Sagbakken stadion. Gjestene fint med på en fjerde plass etter 12 spilte.



Stålkameratene sliter så langt i årets Norsk Tipping-liga. Laget ligger på nedrykk, dog bare målforskjell fra trygg grunn. Hjemme fungerer det greit med 3-0-3, mens det er trist skuring borte med fattige tre poeng spilt inn. Meget svak start på høsten, da Stålkameratene tapte hele 0-6 borte mot serieleder Senja.



Junkeren henger fint med på fjerdeplass. Laget har bare fem poeng opp til tabelltopp, og imponerer. Junkeren er jevnt bra både borte og hjemme, og står med 3-1-2 på fremmed gress. Ytterligere litt marginer med, og sesongen kan ende riktig fint. Litt skuffende start på høsten med et 0-1 tap hjemme for Fløya.



Hjemmelaget i poengnød. Bortelaget spiller for å holde kontakten med toppen. Vi sjanser på at det holder med et tegn. B

96-rekkeren:

1. Arendal - Kjelsås H

2. Brattvåg - Stjørdals-Blink HUB

3. Egersund - KFUM UB

4. Vidar - Vard Haugesund H

5. FK Fyllingsdalen - Sotra B

6. Førde - Lysekloster B

7. Øyestese - Tertnes HU

8. Tynset - Ottestad HU

9. Frigg - Senja UB

10. Harstad - Lyn B

11. Skjervøy - Korsvoll HU

12. Stålkameratene - Junkeren B







432-rekkeren:

1. Arendal - Kjelsås H

2. Brattvåg - Stjørdals-Blink HUB

3. Egersund - KFUM UB

4. Vidar - Vard Haugesund H

5. FK Fyllingsdalen - Sotra B

6. Førde - Lysekloster B

7. Øyestese - Tertnes HUB

8. Tynset - Ottestad HU

9. Frigg - Senja UB

10. Harstad - Lyn HUB

11. Skjervøy - Korsvoll HU

12. Stålkameratene - Junkeren B