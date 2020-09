Fredag 4.september kunne by på mer enn bare landslagsspill. Slik gikk ukas Eurojackpot-spill.

Premiepotten bikket et åttesifret beløp til denne trekningen. Med flaks kunne det havne 100 millioner kroner i din lomme. For å få til det måtte du ha 5+2 riktige tall. Så da er spørsmålet er, ser noen av de følgende tallene fra ukas trekning kjent ut?

Hovedtall: 5 - 23 - 28 - 38 - 49

Stjernetall: 3 - 9

Det gjør de nok ikke. For denne uken var det nemlig ingen som vant verken første- eller andrepremiepotten. Dermed dobles premiepotten til neste uke. Skulle du treffe på tallene når den tid kommer venter det rundt 222 millioner kroner på deg.

Alltid norsk millionær i Eurojackpot

Om Norge tar sin skalp i Europa i kveld får vi vente å se, men en ting som er sikkert og visst, er at det alltid er en nordmann i det minste som vinner i Eurojackpot. Og da snakker vi stort. Hver fredag trekker Norsk Tipping ut en tilfeldig norsk Eurojackpot-spiller som vinner 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

Tulleringing?

Denne gangen var det en mann fra Leknes som trakk det lengste strået i den nasjonale trekningen. Norsk Tipping fikk ikke svar fra mannen med en gang, men de klarte heldigvis å overrekke den gode nyheten.

- Er det her sant, eller? Er det noe tullerier? Er mannens første reaksjon når han blir fortalt om premien.

Det skjer støtt og stadig at vinnerne tror telefonen fra Hamar er en tulletelefon. Leknes-mannens reaksjon var ikke et unntak. Etter hvert begynte han å tro på at dette kunne være sant.

- Dette høres jo veldig bra ut, sier mannen, som tar premiebeskjeden med fatning.

Vinneren holder kortene skjult hva angår investering av premiepengene, men en drøm han lenge har ønsket å realisere, ser nå ut til å kunne realiseres.

Gratulerer til mannen som vant 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

Vinneren kjøpte sitt spill på mobilen.

Har du også europeiske drømmer?

Norge kjempet for sine sjanser til Europamesterskapet under trekningen, med en kupong har du en sjanse til å vinne rundt 222 millioner kroner i Eurojackpot. Tar du opp kampen med Europa du også?

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)