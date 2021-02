Norsk Eurojackpot-millionær: - Det var det jeg ønska meg

Eurojackpot går ikke på TV lenger, men spenningen blir ikke borte av den grunn.

Det er tretten forskjellige mulige premier hvis du spiller Eurojackpot gjennom Norsk Tipping. Ved de tolv første må du ha så og så mange tall riktig på din kupong. Det er mest å hente med 5+2 riktige. Denne gang ville den tallkombinasjonen for en alenevinner være verdt rundt 215 millioner kroner.

Det var det dessverre ingen som hadde nå. Men vi må ikke glemme den trettende premiemuligheten. Hver uke vinner en nordmann en million kroner i den nasjonale Eurojackpot-trekningen. Her trekkes det en kupong tilfeldig blant alle de spilte kupongene. Denne gangen tilhørte vinnerkupongen en mann fra Namsos.

Hovedtall: 27 - 35 - 36 - 38 - 41

Stjernetall: 5 - 7

- Jeg har vel sikkert vunnet noe da?

Fredag 19. februar ble en 65 år gammel mann fra Namsos i Trøndelag den heldigste norske spilleren. Han var på loftet da Norsk Tipping fikk tak i han. Dette var deres tredje forsøk. Se for deg om han skulle leve i uvitenhet av en slik nyhet hele kvelden.

- Jeg hadde mobilen liggende på et annet rom. Det er ikke så mye aktivitet på den nå på kvelden, ler trønderen.

Mannen kunne fortelle at han satt på loftet og så på den engelske dramaserien Doc Martin da Norsk Tipping ringte. Han har nemlig innredet loftet med både TV-stue og kontor. I etasjen under satt kona og så på TV2.

- Hun sitter og ser på et eller annet tulleprogram, spøker mannen.

- Det heter vel "The Voice".

- Jeg har vel sikkert vunnet noe da? svarte 65-åringen på spørsmål om han lurte på hvorfor han ble kontaktet så sent en fredags kveld.

- Går det an det da? Oi! Det var kjempebra. Det var det jeg ønska meg, sier mannen som kan sies å gå fra 0 til 100.

- Nå skal jeg betale bort resten av huslånet. Snakker om flaks.

Kona satt fortsatt i etasjen under, uviten om hva som hendte i overetasjen. Men mannen garanterte at han skulle videreformidle til familien etter på.

- I morgen blir det feiring med bløtkake og kaffe, avslutter namsosingen som ønsker å være anonym.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Gratulerer!

Neste uke er førstepremiepotten i Eurojackpot på 347 millioner kroner.

Vinnersjanse Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersjansen ca. 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke.