Norsk kvinne vant over 8 millioner kroner

En kvinne fra Porsgrunn vant over 8 millioner kroner i Vikinglotto, og en mann fra Aurland vant to millioner i Joker.

I Vikinglotto onsdag var det ca. 32 millioner kroner i førstepremiepotten. Andrepremiepotten for 6+0 rette tall var på ca. 8,7 millioner kroner.

Ingen stakk av med hovedpremien på 32 millioner kroner, det blir derfor ca. 46 millioner i hovedpremie neste onsdag. En kvinne fra Porsgrunn var den eneste med seks rette og vant over 8 millioner kroner.

Hovedtall: 1 - 3 -14 - 18 - 24 - 40

Viking-tallet: 8

Eneste med seks rette

Kvinnen fra Porsgrunn var den eneste med seks rette og stakk derfor av med andrepremiepotten på nøyaktig 8 279 580 kroner. Kupongen ble kjøpt på Extra Stathelle i Bamble.

Mann fra Aurland vant to millioner

Onsdagens jokerpott var på 2 080 000 kroner. Trekningsmaskinen Embla valgte kveldens tall. Det ble full klaff for en mann fra Aurland som stakk av med toppremien på to millioner kroner.

Ventet på telefonen

Forrige onsdag var det to spillere som fikk 6+1 rette i Vikinglotto. En nordmann og en danske delte førstepremiepotten.

- Jeg satt med lappen og telte opp. Så sa jeg til kona at "jeg er den ene som har vunnet 167 millioner". Du tuller, sa hun, men jeg sto på mitt og så sjekka vi igjen. Og igjen. Og siden har vi venta på at du skulle ringe, sa den heldige vinneren da han fikk telefon fra Hamar ti minutter etter trekningen var vist på tv.

Den eksakte summen mannen vant er 167 031 635 kroner i premie. Han leverte spillet sitt hos Mix Bergfossenteret på Dokka.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890