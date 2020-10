Norsk midtstopper takket nei til Liverpool. Nå er han proff i USA

Som 17-åring takket Jakob Glesnesnei til et tilbud fra akademiet til favorittklubben Liverpool. Nå spiller han for Philladelphia Union i USA.

Philadelphia Union og Jakob Glesnes har kun tapt én av de siste tolv kampene mot New England Revolution. Det skjedde i september 2015. Vi tror ikke Glesnes og lagkameratene taper i natt heller.

New England Revolution - Philadelphia Union 1,87 - 3,50 - 3,25 U (spillestopp kl. 01.25 natt til tirsdag)

Major League Soccer. Den tidligere Eliteserie-profilen Jakob Glesnes er tilbake hos Philadelphia Union til nattens kamp mot New England Revolution.

Sotrastrilen har ikke spilt på to og en halv uke etter at han pådro seg en hjernerystelse, i følge The Philadelphia Inquirer.

Midtstopperens retur kommer på et perfekt tidspunkt for Philadelphia. De mangler forsvarsspillere. Alejandro Bedoya er suspendert Han har sanket for mange gule kort, mens José Andrés Martínez er i karantene etter å ha vært på landslagsoppdrag for Venezuela. I tillegg er Warren Creavalleute med en ankelskade. Det gjør Philadelphia sårbare bakover.

Glesnes-scoring gikk verden rundt

Glesnes kom til MLS i januar, og han fikk mye oppmerksomhet etter at han scoret sitt første - og hittil eneste mål i USA - på et frispark fra over 30 meter mot Los Angeles FC.

Men 26-åringen har vært aktuell for større klubber enn Phialdelphia Union. I 2012 var han på treningsopphold i Liverpool. Han spilte en treningskamp for U18-laget under oppholdet på Merseyside og Premier League-klubben ville hente unggutten til Liverpool-akademiet i Kirkby.

– Jeg fikk tilbud om å være på akademilaget og jobbe meg oppover, men jeg så at det var et tøft nåløye. Så derfor ble det med det ene oppholdet. Det var snakk om at jeg kanskje skulle ned igjen, men jeg ble skadet i kneet ikke så lang tid etterpå, fortalte han til Godset-podden i 2018.

Glesnes startet seniorkarrieren i Løv-Ham. Deretter gikk turen til Fyllingsdalen, Åsane, Sarpsborg 08 og deretter til Godset.

Viktig spiss tilbake

Glesnes er ikke eneste spilleren som er tilbake hos Union. Spissen Cory Burke vil være på benken i nattens kamp mot New England Revolution.

- Han er klar til å spille. Han var god på treningen lørdag og scoret en haug med mål. Det virket som han er i form, sa Union-manager Jim Curtin til The Philadelphia Inquirer.

Jamaicaneren spite sin siste kamp for Union var 20. april 2019. Rot med oppholdstillatelsen har gjort at han ikke har kunnet spille for klubben på halvannet år. I mellomtiden har han vært utlånt til Portmore United på Jamaica og østerrikske St. Pölten.

Burke kommer inn på et bra tidspunkt, for spissene til Philadelphia siter. Union har scoret plenty med mål, men Kacper Przybylko har gått målløs av banen i de siste seks kampene. Andrew Wooten, som har vært backupen, har kun scoret ett mål så langt denne sesongen. Burke scoret ti mål i 2018-sesongen, og han kan komme inn å lage trøbbel for New England-forsvaret i natt.

Union er ubeseiret i de åtte siste kampene mot New England Revolution, hvorav seks av kampene er vunnet. De to siste bortekampene i Foxborough har endt uavgjort.

Union har kun tapt én av de siste ni kampene, selv om de har hatt skadeproblemer. Vi tror ikke Jakob Glesnes og Union taper denne matchen heller. Uavgjort til 3,50 i odds er spillbart.

