Norsk rekordvinner i Eurojackpot, vant 485 millioner kroner

I dag vant en nordmann nesten en halv milliard kroner i Eurojackpot og satte ny premierekord.

Den forrige rekorden var ikke mer enn et år gammelt, men en heldig norsk spiller klarte altså å toppe den med enda noen titalls millioner.

Under kan du se den oppdaterte listen over de største premieutbetalingene i Norge:

1. 485,1 mill. - 2020 (Eurojackpot)

2. 443,9 mill. - 2019 (Eurojackpot)

3. 441,3 mill. - 2017 (Eurojackpot)

4. 341,3 mill. - 2017 (Vikinglotto)

5. 319,3 mill. - 2018 (Vikinglotto)

6. 221,4 mill. - 2019 (Vikinglotto)

Premiesummer som er vanskelig å ta innover seg

Siste norske rekordholder av Eurojackpot slet virkelig med å begripe hva som hadde hendt. Vinneren trodde virkelig ikke på det han fikk høre da Norsk Tipping slo på tråden.

- Det må være en misforståelse, sa mannen, som ønsket å være anonym.

Han sjekket dermed mobilen selv for å se om det kunne være mulig at han hadde innkassert over 400 millioner kroner. Da det lyste opp på skjermen var det vanskelig å benekte, for der sto det i klartekst at han hadde vunnet 443.904.560 kroner.

- Dette er vanskelig å tro på. Det er helt surrealistisk, sa han.

Lykketallene

Når du anskaffer en Eurojackpot-kupong kan du enten håndplukke tallene dine, eller la Norsk Tipping velge automatisk for deg. Under kan du se tallene Norges største vinner gjennom tidene hadde på sin kupong.

Hovedtall: 14 - 16 - 32 - 34 - 47

Stjernetall: 7 - 9

Tallet sju er med i en rekke fortellinger, og er også å finne blant tallene i den heldige nordmannens rekke. Siden han var den eneste med de aktuelle tallene, ble han også alenevinner i kveldens Eurojackpot. Som alenevinner tar man med seg hele potten hjem, det gjorde vår landsmann intet mindre enn 485.100.285 kroner rikere.

Norsk Tipping prøver å få kontakt med den store norske vinneren og saken oppdateres fortløpende.

Nye vinnersjanser neste uke

Ønsker du også bli en del av den norske Eurojackpot-millionærgjengen?

Spill Eurojackpot her, lykke til!



Helnorske Lotto er i fullsving allerede nå på lørdag. Her er det 15 millioner kroner i potten.

Spill Lotto her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )