Norsk spisstalent må nøye seg med jokerrolle

Jens Petter Hauge scoret mot Celtic i Europa League, men alt tyder på at han starter på benken når Roma kommer til San Siro mandag kveld.

AC Milan er før mandagens kamp det eneste laget i de fem beste ligaene i Europa som har vunnet alle kampene sine. AS Roma er allerede fem poeng bak serieleder AC Milan etter bare fire spilte kamper.

Vi tror Milan kan ta sin femte seier på like mange kamper i Serie A når Roma kommer til San Siro mandag.

Milan - Roma 2,00 - 3,40 - 3,20 H (spillestopp mandag kl. 2040)

Serie A. Jens Petter Hauge scoret for Milan da italienerne slo Celtic i Europa League torsdag. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren kom inn etter 79 minutter, og scoret sitt første mål i Milan-trøyen to minutter på overtid.

Han ble spilt fri av Alexis Saelemaekers, dro seg forbi Celtic-midtstopper Shane Duffy og satte ballen kaldt i mål.

Til tross for et sterkt innhopp torsdag, tyder alt på at nordmannen starter på benken i Serie A-kampen mot Roma mandag.

Så langt har Hauge bare hatt et 20 minutters innhopp i Serie A mot nyopprykkede Spezia, mens han i byderbyet mot Inter ble sittende på benken hele kampen.

Calhanoglu på benken?

Trener Stefano Pioli må enda en gang klare seg uten den kroatiske angrepsspileren Ante Rebic, i tillegg er også Mateo Musacchio og Andrea Conti ute, og Matteo Gabbia er i karantene på grunn av at han har testet positivt på koronaviruset.

Det store spørsmålet i italienske medier er om Hakan Calhanoglu rekker kampen. Det hevdes at han skaden hans leges fortere enn ventet, og at han trolig sitter på benken mandag. Pioli har på en imponerende måte taklet skader og en mini-koronakrise. AC Milan har vunnet samtlige åtte kamper de har spilt så langt denne sesongen.

Ifølge sempremilan.com vil Milan spille i en 4-2-3-1-formasjon med Calabria på høyrebacken, Kjær og Romagnoli i midtforsvaret og Theo Hernandez på ventstrebacken. Bennacer og Kessie får oppgaven med å skjerme forsvaret.

Offensivt starter sannsynligvis Saelemaekers og Rafael Leao på henholdsvis høyre- og venstrekanten, mens Brahim Diaz tar playmakerrollen bak Zlatan Ibrahimovic.

Trolig Milan-lag (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Jens Petter Hauge (nummer to fra venstre) gratuleres av lagkameratene etter scoringen i Glasgow. Foto: Jane Barlow (AP)

Roma er svekket defensivt

Roma endte på femteplass i Serie A sist sesong - plassen over Milan. De avslutte sesongen på imponerende vis. Hovedstadslaget vant syv av de åtte siste kampene, inkludert en sterk 3-1-seier mot seriemester Juventus i den siste kampen.

Paulo Fonsecas menn ligger før mandagens match på niendeplass i Serie A. De har hatt en turbulent start på sesongen Serieåpningen mot Hellas Verona endte 0-0, men Hellas Verona ble tildelt 3-0-seier etter at Roma hadde ført opp Amadou Diawara som en del av troppen som er under 23 år. Deretter spilte de 2-2 mot Juve som spilte siste halvtimen med ti mann.

Roma er tilbake på vinnersporet De har vunnet de tre siste kampene mot Udinese (1-0), Benevento (5-2) og Young Boys (2-1) i Europa League.

Fonseca har utfordringer i forsvaret. Chris Smalling er ute med en kneskade og rekker ikke kampen, mens Gianluca Mancini må stå over kampen på grunn av forvirring rundt en positiv koronatest. Dermed er han i isoasjon sammen med Amadou Diawara og Riccardo Calafiori.

Italienske medier hevder at Fonseca vil starte i en 3-4-1-2-formasjon med Pedro og Mkhitaryan bak Dzeko.

Roma stiller antakeligvis med dette laget (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

75 seire mot Roma

Milan har vunnet de to siste hjemmekampene i Serie A mot Roma. De har vunnet flere kamper mot Roma enn noe annet lag i Serie A. Historien viser at San Siro-klubben står med 75 seire på 170 Serie A-kamper mot Roma.

Milan var litt heldige som stakk av med alle tre poengene mot Inter sist, men Zlatan Ibrahimovic og Rafael Leao har vist fin form. De kan dra nytte av at Roma mangler flere av lagets førstevalg i forsvaret.

Ingen lag i de fem beste ligaene i Europa har vunnet flere kamper enn Milan etter koronapausen. De har 13 seire, like mange som Real Madrid, men the Rossoneri har spilt flest kamper i denne perioden. Totat 16. Vi tror Milan tar en ny seier mandag, og kanskje Jens Petter Hauge får et nytt innhopp. Oddsen på hjemmeseier er 2,00.

