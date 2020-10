Norsk stopper-talent får avisskryt i England

Landslagsaktuelle Leo Skiri Østigard roses opp i skyene etter comebacket i midtforsvaret til Coventry. 20-åringen klarer likevel ikke å stoppe nedturen for Championship-klubben.

Hvetebrødsdagene er over for Leo Østigard og Coventry. Etter fire poeng på de første tre ligakampene, har the Sky Blues kun tatt ëtt poeng på de siste fem. Fem tap og kun én seier på de åtte første ligakampene gjør at den nyopprykkede klubben ligger på nedrykksplass før fredagens kamp mot serieleder Reading. Nedturen fortsetter for Coventry i kveld.



Engelsk, Championship. Leo Østigard, som er på lån fra Premier League-klubben Brighton, startet de fire første kampene for Coventry, og i den perioden slapp the Sky Blues inn syv mål.

Mot Brentford ble nordmannen plassert på benken, og skotske Michael Rose, som er tilbake fra skade og har skrevet ny kontrakt med Coventry, fikk sjansen i midtforsvaret. Det ble ikke noe bedre. På tre kamper med Rose i forsvarsrekken slapp den nyopprykkede klubben inn nye syv mål.

Imponerte i comebacket

Rose fikk rødt kort allerede etter 14 minutter mot Blackburn, og Coventry tapte kampen 0-4. Dermed fikk Østigard tilbake midtstopperplassen til bortekampen mot Middlesbrough. Den landslagsaktuelle nordmannen imponerte i comebacket i startoppstillingen, ifølge lokalavisen Coventry Telegraph.

- Leo Østigard imponerte da han var tilbake i startelleveren. Han var god defensivt og deltok også i det oppbyggende angrepsspilllet til City, skriver avisen.

Mark Robins vil antakeligvis gjøre flere endringer på laget som startet mot Boro.

Fankaty Dabo, Liam Kelly, Callum O'Hare og Tyler Walker er alle aktuelle for en startplass. Spissen Maxime Biamou kan også få muligheten i denne kampen.

At tyder på at Østigard også starter fredagens kamp. Sannsynlig Coventry City-lag: Marosi - Østigard, McFadzean, Hyam - Dabo, Hamer, Kelly, Giles - Walker, O'Hare - Godden.

Mange Reading-supportere var skeptisk til ansettelsen av Veljko Paunovic i sommer, men all tvil er feid til side etter den imponerende starten på sesongen.

Topper Championship-tabellen

The Royals leder overraskende Championship. De har tatt 22 poeng på de åtte første kampene, seks poeng mer enn lag nummer to. Reading er det eneste ubeseirede laget i de fire øverste ligaene i England.

De slo Blackburn Rovers 4-2 tirsdag kveld. Det var lagets syvende seier av åtte mulige, og vi tror de tar en ny seier mot Coventry på St Andrew's fredag.

Paunovic håper å ha tilbake midtbanespilleren Ovie Ejaria til kampen mot Coventry. Han var ute mot Blackburn. Yakou Meite fikk en liten smell i ankelen mot Blackburn, men er sannsynligvis spilleklar.

Trolig Reading-lag: Cabral - Esteves, Morrison, Moore, Richards - Rinomhota, Laurent - Meite, Semedo, Olise - Joao.

Det er over 250 minutter siden Coventry sist scoret Samtidig slapp de inn to kjedelige baklengsmål på tampen av kampen mot Middlesbrough som gjør at selvtiliten ikke akkurat er på topp før denne kampen. Matt Godden har scoret tre mål, men nå er han måløs i fire kamper. Det gir grunn til bekymring. Reading er i kjempeform. 2,20 i odds på borteseier er ok.

