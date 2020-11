Norsk superreserve kan lage trøbbel for Manchester United

Fredrik Gulbrandsen scoret to mål for Istanbul Basaksehir i helgen. Romerikingen kan skape problemer for Ole Gunnar Solskjær om han får sjansen for tyrkerne i kveld.

Før en skade i desember i fjor var Fredrik Gulbrandsen nærmest fast på laget, dog som venstreving og ikke i favorittposisjonen som er spiss. Etter skaden og fotballavbrekket som følge av koronaviruset, har det blitt mindre spilletid for nordmannen.

Lillestrøm-gutten har slitt benken de siste månedene i Istanbul Başakşehir, men fikk en etterlengtet opptur i helgen.

Klikk på denne lenken hvis du tror Basaksehir kan gi Manchester United kamp i kveld

28-åringen scoret begge målene til Istanbul Basaksehir da de tapte 2-3 i byderbyet mot Besiktas lørdag. Gulbrandsen ble byttet inn for den tidligere Premier League-spilleren Demba Ba på stillingen 0-2 til Besiktas, og den tidligere Lillestrøm- og Molde-spissen brukte bare seks minutter på å vise seg frem.

Nordmannen har ikke startet noen av de ni seriekampene til de regjerende tyrkiske ligamesterne denne sesongen. Han har kun spilt 108 minutter i den tyrkiske Süper Lig fordelt på syv innhopp, men han har scoret tre mål.

Onsdag er det ca 221 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

I Champions League har han vært på benken i alle de tre første gruppespill-kampene, men han fikk de elleve siste minuttene på banen mot Manchester United for tre uker siden. Etter helgens to scoringer i Tyrkia kan han få en ny sjanse til å vise seg frem på Old Trafford.

Fredrik Gulbrandsen fikk elleve minutter på banen da Basaksehir vant 2-1 mot Manchester United i Istanbul for tre uker siden. Her er nordmannen i duell med Uniteds Timothy Fosu-Mensah. Foto: Ozan Kose (AFP)

Manchester Utd - Basaksehir (Handikap fulltid 0-2) - B 1,92 (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, gruppe H. Manchester United topper en svært jevn gruppe med like mange poeng som RB Leipzig. Begge lagene har seks poeng. Istanbul Basaksehir ligger på bunnen med tre poeng, like mange som Paris St. Germain.

Sjokktap i Istanbul

Etter sjokktapet i Istanbul har Ole Gunnar Solskjærs mannskap slått tilbake med to seire i Premier League. De røde djevlene vant 3-1 mot Everton på Goodison Park, og i helgen tok sesongens første hjemmeseier i Premier League da de slo West Bromwich Albion. Bruno Fernandes scoret vinnermålet fra straffemerket.

Onsdag er det ca 221 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Istanbul Basaksehir fulgte opp den historiske 2-1-seieren mot Manchester United med å vinne 2-1 mot bunnlaget i den tyrkiske Süper Lig, Genclerbirligi. I helgen leverte de en svak prestasjon i byderbyet mot Besiktas. De tapte kampen 2-3.

Mehmet Topal ble utvist i det 70. minutt, like etterpå økte Besiktas ledelsen til 3-0, men to scoringer av nordmannen Fredrik Gulbrandsen i løpet av de siste ni minuttene gjorde at kampen endte 2-3.

Flere Premier League-profiler

Istanbul Basaksehir debuterer i Champions League denne sesongen, men de har en rekke spillere med erfaring fra Champions League. Demba Ba har tidligere spilt i Premier League for Chelsea og Newcastle. Han er ikke alene om å ha fartstid i Premier League. Den tidligere United-backen Rafael er tilbake på Old Trafford, og tidligere Liverpool-midtstopper Martin Skrtel skal tette igjen bakover.

Her kan du skrape Flax på nett

United har tapt to av åtte hjemmekamper mot tyrkiske lag, men de slo Fenerbahce 4-1 i gruppespillet i Europa League i 2016-2017-sesongen. Istanbuls eneste kamp i England var i Europa League. De tapte 0-1 mot Burnley på Turf Moor i 2018.

- Cavani starter

Ole Gunnar Solskjær manglet Paul Pogba mot WBA på grunn av en ankelskade, men han kan være tilbake i kveld. Mason Greenwood og Eric Bailly er også usikre.

Ifølge Manchester Evening News vil Ole Gunnar Solskjær starte med dette laget: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Telles; McTominay, Van de Beek, Fernandes; Rashford, Greenwood, Cavani.

Manchester United spilte en svak kamp mot West Brom i helgen, og de må heve seg flere hakk om de skal slå tyrkerne i kveld.

Onsdag er det ca 221 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Gjestene vil ikke være skremt av å spille på et folketomt Old Trafford, og de har spillere som kan skape problemer for Manchester United-forsvaret. Både Edin Visca og Demba Ba har kvaliteter som kan sette United-forsvaret på prøve, og på benken sitter antakeligvis Fredrik Gulbrandsen. Han har fart og ferdigheter skape problemer for Ole Gunnar Solskjærs backfirer.

Sjekk ut alle de nye draktene til Premier League-lagene her!

Vi tror Istanbul Basaksehir kan gi United kamp tirsdag kveld. Det er ikke utenkelig at de til og med kan få med seg ett poeng fra Old Trafford, men vi synes det er veldig interessant å spille på handikap-spillet hvor tyrkerne har 2-0-ledelse fra start. 1,92 i odds for det spillet er verdt å prøve.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

De som vil være litt mer vågale kan forsøke seg på U-spillet til 5,40 i odds. Her kan du levere kupongen. Spillestopp er klokken 20.55.