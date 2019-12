Norsk vinner av over 10 millioner kroner i Eurojackpot

Er du glad i enda større førstepremiepotter? Da har vi en gladnyhet til deg.

For første gang på lenge vant ingen førstepremiepotten Eurojackpot. Dermed er det en større pott i sikte neste uke.

Eurojackpot-tallene:

Hovedtall: 12 - 20 - 21 - 22 -35

Stjernetall: 4 - 10

Norsk storvinner

Selv om ingen traff på absolutt alle tallene denne gangen og fikk førstepremien, har en nordmann klart å vinne andrepremien. Den er på over 10 millioner kroner, og på vein inn til den heldiges konto.

Saken oppdateres med vinnerens reaksjoner.

Nasjonal vinner i Eurojackpot

I tillegg til at du kan prøve lykken med dine lykketall, kan du også vinne ved uttrekning i Eurojackpot. Hver fredag vinner en nordmann uten å måtte ha et eneste riktig tall i trekningen. Premien for den nasjonale vinneren er én million kroner og et reisegavekort på 100.000 kroner. Kveldens vinner av denne premien er en mann fra Sør-Varanger. Nordlendingen kjøpte vinnerkupongen sin rett før spillestopp, og skjønte ikke hvorfor Norsk Tipping var på telefonen så snarlig.

- Du verden. Dette er helt fantastisk! Jeg klarer ikke forstå at det er sant. Dette er noe man bare drømmer om, sier mannen og ler.

Den nybakte millionæren sier at han gleder seg til å fortelle den gode nyheten til kona. På veien hjem skulle han kjøpe kake, sier vinneren. For feiring skulle det bli - en ekstra julaften, rett og slett.

- Jeg skal ikke si til barna mine at jeg har blitt millionær før på julaften, men kona skal få vite det i kveld. Dette må jo feires, sier han. Under treet skal nok avsløringen om mannens premie komme frem.

Kupongen kjøpte han på Narvesen Sørnesbygget.

Gratulerer og god jul!

Nesten 200 millioner kroner i potten neste uke

Hvis du ønsker å bli Eurojackpot-millionær innen 2019 er over, har du bare en sjanse igjen. Årets siste Eurojackpot har rundt 198 millioner kroner i førstepremie.

(Vinnersjanse 1. premie: 1:95 mill. per rekke. Vinnersjanse 2. premie: 1:6 mill. per rekke.)