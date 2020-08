Norskfødt 22-åring tar kinesisk fotball med storm

Den tidligere Rosenborg- og Stabæk-spilleren John Hou Sæter imponerer i den kinesiske storklubben Beijing Guoan.

Tynt oddsprogram denne tirsdagen, men vi har likevel funnet en spennende dobbel hvor vi kombinerer kinesisk og engelsk fotball.

Beijing Guoan FC - Chongqing Lifan (HUB pause) - H 1,72 (spillestopp kl. 13.55)

Chinese Super League, fotball. Gruppe B. Beijing Guoan spite 2-2 mot Shijiazhuang i forrige uke. Det var tredje kampen på rad uten seier for den kinesiske hovedstadsklubben, men de skal ha en god mulighet til å ta tre poeng når de møter Chongqing Lifan som har vært elendige på bortebane.

Mor fra Kina

Beijing Guoan FC, som har norskfødte John Hou Sæter i spillerstallen, ligger på andreplass i Chinese Super League Gruppe B, tre poeng bak Shanghai SIPG. Laget til den tidligere Rosenborg- og Stabæk-spilleren har kun tapt én av de første syv kampene. Nå møter de et Chongqing Lifan-lag som bare har vunnet én av syv kamper, hvorav syv er tapt. De ligger på nest sisteplass før tirsdagens kamp.

Chinese Super League-klubben Beijing Sinobo Guoan F.C. kjøpte midtbanespiller John Hou Sæter fra Stabæk i fjor. Prislappen var et sted mellom ti og 15 millioner kroner. 22-åringen fra Trondheim har mor fra Kina, og like etter overgangen skiftet han statsborgerskap til kinesisk. Dermed går han ikke på utlendingskvoten til klubben.

John Hou Sæter ble ikke satset på i Trondheim. Derfor dro han til Stabæk. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Scorer mer enn eks-Napoli-stjernen

Kina-proffen har fått en god start på oppholdet i den kinesiske toppdivisjonen. Trønderen har scoret to mål i løpet av de 203 minuttene han har vært på banen denne sesongen. Det er mer enn blant andre Napoli-stjernen Marek Hamsik (1) og den brasilianske stjernespissen Hulk (1). Totalt har John Hou Sæter spilt 24 kamper og scoret fire mål.

Hou har startet to av de tre siste kampene, men i forrige match kom han inn i andre omgang.

Beijing har et jerngrep på Chongqing Lifan. De har vunnet fem av de seks siste kampene mot dem. I to av de fem kampene har det kinesiske hovedstadslaget vunnet med to mål eller mer. At Lifan ikke har har scoret i de fem siste bortekampene de har tapt, styrker ytterlig sjansene til Hou Sæter og lagkameratene. Beijing har ledet til pause i fire av syv bortekamper.

I to av de tre hjemmekampene de har spilt så langt har de ledet til pause. Det er bare mot topplaget Shanghai SIPG de ikke har ledet etter de første 45 minuttene. At Beijing leder til pause gir 1,72 i odds. Det er fin odds. Denne kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel. Spillestopp er klokken 13.55.

AFC Wimbledon - Charlton 2,45 - 3,25 - 2,30 B (spillestopp kl. 18.25)

Football League Trophy. Wimbledon møter Charlton Athletic, som rykket ned fra Championship, i EFL Trophy på Loftus Road (Kiyan Prince Foundation Stadium). Wimbledon overlevde med et nødskrik i League One. De endte på 20.-plass med 35 poeng, tre poeng over Tranmere som måtte ta den tunge veien ned i League Two.

Charlton slet defensivt i Championship. De klarte kun å holde nullen i ni av 36 kamper sist sesong, men de skal være bedre rustet til å stoppe vertene som kun klarte å score 39 mål på 35 kamper sist sesong. Wimbledon hang heller ikke sammen bakover. De karte kun å holde tett bakover i syv av 35 kamper.

Det har vært en del utskiftninger i Charlton-stallen. Aiden McGeady er tilbake i Sunderland, mens Naby Sarr og Sam Field, som begge startet siste seriekampen for Charlton er borte. Sarr står foreløpig uten klubb, mens Field skal spille for West Brom. I tillegg har Lyle Taylor gått til Nottingham Forest og Andre Green skal spille for Aston Villa kommende sesong.

Charlton-manager Lee Bowyer har hentet inn den sentrale midtbanespilleren Alex Gilbey fra MK Dons og spissen Conor Washington fra Hearts.

Kwesi Appiah og Scott Wagstaff fikk begge mye tillit i Wimbledon sist sesong, men begge er borte nå. Appiah har ennå funnet seg en ny klubb, mens Wagstaff skal spille for Forest Green denne sesongen.

Med to forsvar som mangler både selvtillit og kvalitet, kan det bli en målrik match tirsdag kveld.

Wimbledon spilte uavgjort i fem av de siste syv hjemmekampene sist sesong, og the Dons kan gjøre denne kampen jevnere enn Charlton liker. Vi tror likevel Charlton vinner her. Oddsen på Charlton-seier er 2,30. Spillestopp er klokken 18.25.

Tirsdagens dobbel blir ledelse til pause for Beijing mot Lifan + Charlton-seier.

