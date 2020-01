Norwich vinner mot et svekket Bournemouth-lag

Den finske målmaskinen Teemu Pukki er tilbake hos Norwich. Vi tror han avgjøre bunnoppgjøret mot Bournemouth.

Norwich City - Bournemouth 2,15 - 3,45 - 3,10 H (spillestopp kl. 1555)

Bunnoppgjør på Carrow Road. Norwich trenger et lite mirakel om de skal tette gapet på syv poeng frem til Watford, som er over nedrykksstreken, men en seier mot tabellnabo Bournemouth vil gi Daniel Farkes mannskap nytt håp. Problemet er bare at formen til kanarifuglene er forferdelig. De står med ni Premier League-kamper på rad uten seier, men de har levert positiv fotball i kampene mot Arsenal, Leicester, Tottenham og Crystal Palace, som alle har endt uavgjort.

Ni tap, én uavgjort og kun én seier på de elleve siste kampene gjør at Bournemouth har vært i fritt fall på tabellen. Nå ligger de på nest sisteplass. Det mest bekymringsfulle er at Eddie Howes menn har tapt de tre siste kampene i Premier League mot lag de burde være på høyde med. De tapte 0-2 mot Brighton i romjulen, deretter 0-4 mot West Ham 1.. nyttårsdag, og 0-3-nederlaget mot Watford på Vitality Stadium. Resultatene bekreftet at the Cherries nå er en av fremste kandidatene til å rykke ned i mai. Bournemouth opplever en skadekrise, og det er nok litt av forklaringen på de svake resultatene. Mot Norwich mangler Josh King, Junior Stanislas, Jefferson Lerma, Charlie Daniels, David Brooks og Chris Mepham. Norwich på sin side får tilbake spissen Teemu Pukki.

Bournemouth tapte klart mot Watford sist. Får de ikke tilbake flere spillere snart, er risikoen stor for at de rykker ned, tror jeg. For Norwich er dette en nøkkelkamp. De trenger tre poeng i denne matchen om ikke gapet opp til lagene over nedrykksstreken skal bli for stort.

Den finske målmaskinen Teemu Pukki er tilbake hos Norwich. Han er viktig. Et skadeskutt Bournemouth går på et nytt tap her. Oddsen på Norwich-seier er 2,15. Spillestopp kl. 1555.

