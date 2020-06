Ny cupnedtur for Conte og Inter

Antonio Conte og Inter har et vanskelig utgangspunkt før semifinalen i cupen mot Napoli.

Napoli - Inter 2,60 - 3,25 - 2,40 H (spillestopp kl. 20.55)

Italiensk cup, semifinale. Kamp 2 av 2. Det er over fire måneder siden Napoli vant 1-0 i Milano, og skaffet seg et perfekt utgangspunkt før hjemmekampen i Sør-Italia.

Det er også interessant å merke seg at Inte-trener Antonio Conte har hatt problemer i cupene med lagene han har hatt tidigere.

Han ledet Juventus i elleve cupkamper, men den nåværende Inter-treneren vant kun fire ganger innenfor 90 minutter. I perioden han var i Chelsea dro han nytte av at flere av kampene ble spilt på Stamford Brigde. Kun seks kamper over to sesonger i liga- og FA-cupen ble spilt på bortebane. I de seks bortekampene vant Conte bare én av kampene etter 90 minutter. Seieren kom mot det daværende Championship-laget Wolverhampton.

Gattuso-suksess i cupen

Napoli-trener Gennaro Gattuso på sin side har opplevd litt suksess i cupen. Han ledet AC Milan til en finale og en semifinale i Coppa Itaia i løpet av de 18 månedene han satt i sjefstolen på San Siro. Gattuso har faktisk kun tapt to av de siste ti kampene i Coppa Italia som trener, og lagene hans har i denne perioden holdt nullen åtte ganger. Napoli har vunnet tre av tre kamper i denne sesongens Coppa Italia uten å slippe inn mål.

Napoli har også vært sterke hjemme i cupen. De har vunnet syv av de siste åtte hjemmekampene i den italienske cupen, og fire av de fem siste kampene har de vunnet uten å slippe inn mål. Samtidig er det interessant å notere seg at Inter kun har vunnet én av syv bortekamper i denne turneringen, og de har bare scoret i to av disse kampene. Tre av borteturene har gått til Napoli, og to ganger har de tapt.

I 2020 har Napoi allerede vunnet mot Juventus, Lazio og Inter. De tre lagene som slåss om ligatittelen i Italia. I tilegg har de spilt uavgjort mot Barceona.

Slik er skadesituasjonen

Kostas Manolas sliter med skade, og det betyr at Nikola Maksimovic trolig erstatter grekeren i midtforsvaret. På midtbanen kjemper Allan, Fabian Ruiz, Diego Demme og Piotr Zielinski om tre plasser, mens Matteo Politano sannsynligvis starter på topp mot gamleklubben. Dries Mertens og Lorenzo Insigni står antakeligvis også i startoppstillingen.

Antonio Conte har nesten en skadefri tropp med seg til Sør-Italia. Bare Diego Godin og den defensive midtbanespilleren Matias Vecino er ute med skader.

All historikk tyder på at Napoli skal vinne. Vi tror lørdagens kamp mellom Napoli og Inter blir jevnspilt, men gjestene må score for å kunne gå videre Det betyr antakeigvis at de må ta noen sjanser offensivt etter hvert. Vertene har spillere som kan utnytte det. Vi tror Gattuso leder Napoli til en knapp seier og tar søritalienerne til finalen i Roma, som spilles allerede 17. juni.

