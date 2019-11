Ny cupnedtur for den tidligere Premier League-stjernen

Det er et velfylt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles fire kamper i EFL Trophy-turneringen i England, hvor lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two er involvert. I tillegg spilles det fire kamper fra Rema 1000-ligaen i håndball for kvinner og én kamp i Rema 1000-ligaen for herrer. Høydepunktet for det håndballinteresserte er antakeligvis NM-semifinalen mellom Halden og Elverum. Det er også håndballkamper fra blant annet Tyskland og Danmark. På ishockeyfronten er det full serierunde i HockeyAllsvenskan, og natt til torsdag spilles det fem kamper i NHL.

Southend - AFC Wimbledon B 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Sol Campbell reddet League Two-klubben Macclesfield Town fra nedrykk sist sesong. Det var den tidligere Premier League-profilen sin første managerjobb. Han skrev under på en 18-månederskontrakt, men ble enig med eierne om å avslutte kontrakten i august.

I slutten av oktober tok den tidligere Tottenham, Portsmouth- og Arsenal-spilleren over som manager i Southend United etter Kevin Bond. Klubben, som ligger på nedrykksplass i League One, har inngått en avtale med 45-åringen som strekker seg frem til 2022. Campbell har med seg tidligere lagkompis fra Portsmouth Hermann Hreidarsson og tidligere Manchester United-spiss Andy Cole i trenerteamet.

Men Campbell var ikke førstevalget til the Shrimpers. Den tidligere Celtic- og Barcelona-stjernen Henrik Larsson var i samtaler med Southend om managerjobben, men forhandlingene strandet. Kort tid etter ble Campbell ansatt. Den tidligere landslagsstopperen gjorde en god jobb i Macclesfield, men han har ikke fått noen god start i Southend. The Shrimpers har tapt de tre første ligakampene etter at Sol Campbell tok over, og i tillegg røk de ut av FA-cupen i helgen mot Dover fra National League.

Southend har kun vunnet én ligakamp denne sesongen. De har tapt de fire siste ligakampene hjemme på Roots Hall med 3-15 i målforskjell.

I forrige serierunde tapte Soutend 1-4 mot Portsmouth på bortebane. Laget har nå bare ett att poeng på de åtte siste kampene i ligaen. Campbell, som tidligere stopperkjempe, kan få bruk for den defensive kompetansen i Southend. Defensivt har de nemlig vært katastrofalt dårlige. De har sluppet inn 48 mål på 17 kamper, 19 mål mer enn Bolton som har sluppet inn nest mest.

Siden Soutend tapte de to første kampene i EFL Trophy-turneringen mot Leyton Orient og Brighton U21, og derfor ikke har mulighet til å gå videre, tviler jeg på at de vil prioritere onsdagens kamp. De allerede åtte poeng bak en trygg plass i ligaen, og de må heller bruke kreftene der.

SolCampbell spilte blant annet for Tottenham, Portsmouth og Arsenal i spillerkarrieren sin. Her er han i duell med Vincent Kompany fra Manchester City.

Campbell må klare seg uten Jason Demetriou, som er på landslagsoppdrag med Kypros. Harry Lennon spiller heller ikke onsdagens kamp. Han er ute av disipinære årsaker og Joe Shaughnessy er ute i minst en måned med en kneskade. Campbell har antydet at han vil gi flere unge spillere sjansen i denne kampen.

AFC Wimbledon har heller ikke fått en god start i League One. De ligger på plassen over nedrykksstreken, åtte poeng foran Soutend. Men Glyn Hodges' menn har iallfall noe å spille for onsdag. De kan gå videre i EFL Trophy-turneringen, men da er bare seier godt nok i onsdagens kamp.

Spørsmålet er hvordan man prioriterer denne kampen siden de skal spille tre kamper på én uke. I helgen har de bortekamp mot Blackpool, og i neste uke er det omkamp i FA-cupen mot Doncaster. Hodgers' har allerede annonsert at han vil gi noen av de unge spillerne sjansen i denne akmpen. Det kan bety at Zach Robinson, Jack Madelin og Finlay Macnab, som satt på benken i lørdagens FA-cupkamp, får starte på Roots Hall.

AFC Wimbledon er inne i en god periode. De har kun ett tap på de syv siste kampene.

Begge lagene vil stille med relativt unge mannskap her, men Southend har ingenting å spille for og er neppe særlig motivert. AFC Wimbledon er i ferd med å finne formen, og jeg tror de vinner denne matchen til 2,05 i odds.

