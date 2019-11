Ny fest mellom Kosovo og England

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et innholdsrikt langoddsprogram søndag og EM-kvalifiseringen er naturligvis høydepunktet også i dag. Det skal spilles sju kamper og både England, Frankrike og Portugal skal ut i bortekamper. Ellers består søndagsmenyen av en del kamper fra spansk Segunda, brasiliansk Serie A og engelsk super League for kvinner. På hockeyfronten er det to kamper i Get-ligaen her hjemme, forøvrig en del kamper i KHL.

Kosovo - England - begge lag scorer - 1,72 (spillestopp kl 17.55)

Betydningsløs kamp i gruppe A ettersom både England og Tsjekkia ble klare for EM torsdag kveld. Kosovo holdt liv i håpet om sluttspill da Nuhiu sendte laget i føringen borte mot Tsjekkia, men Tsjekkia snudde kampen og vant 2-1. Uansett har Kosovo vært et meget positivt bekjentskap i denne kvaliken og de er ubeseiret på tre spilte hjemmekamper.

Vi antyder ny målfest for England hjemme mot Montenegro torsdag og Gareth Southgates utvalgte sviktet ikke. 7-0 ble det til slutt og England landet på 21 scorede mål på sine fire hjemmekamper. Jordan Henderson sonet karantene torsdag, men han er småskadet og risikeres ikke. Heller ikke Joe Gomez er med i kveld, mens James Maddison som fikk sin landslagsdebut mot Montenegro er med da han også er småskadet. Men Raheem Sterling som ble utelatt fra torsdagens tropp, han er med igjen.

Det blir neppe like målrikt som det var på Wembley tidligere i høst, men mål blir det nok. Det er vanskelig å finne gode spillobjekter i denne. Begge lag scorer ser ut som det beste alternativet og 1,72 i odds på det utfallet er slett ikke verst betalt og blir vårt utvalgte spill.

