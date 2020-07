Ny festkveld med Bodø/Glimt

Bodø/Glimt har sjarmert hele fotball-Norge med sin fotball. I kveld er det duket for ny fest når Kristiansund gjester Aspmyra.

Det er midtukerunde i Eliteserien og seks av de åtte kampene spilles i kveld. Serieleder Bodø/Glimt skal i aksjon hjemme mot Kristiansund.

Bodø/Glimt - Kristiansund handikap fulltid 0-1- H 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Bodø/Glimt med tangering av Rosenborgs rekord på øverste nivå med sju strake seire i innledningen. 30 scoringer på de sju første gir et snitt på elleville på 4,28 scoringer per kamp. 4-0 borte mot Odd, 5-0 hjemme mot Brann og 6-1 borte mot Aalesund søndag i de tre siste, tyder ikke på at formkurven er dalene, for å si det mildt. Var knallsterke på hjemmebane også forrige sesong (10-4-1). Midtstopper Brede Moe har stått over to av de tre siste, og er usikker til kveldens kamp. Ellers er det ingen endringer for Glimt.

Skuffende hjemmetap for Kristiansund mot Stabæk søndag (1-2), etter en svært så oppløftende seriestart. KBK ble dermed stående på ti poeng, men er faktisk ubeseiret på sine fire første bortekamper (1-3-0). Ingen nye skader eller karantener for Kristiansund.

3-0 i Glimt i tilsvarende kamp på Aspmyra sist sesong og de er da også store favoritter i kveld. 1,28 på hjemmeseier frister dog lite. Vi går på handicapspill og 1,70 i odds på at Glimt minimum vinner med to mål er akseptabelt. Det objektet kan ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Molde - Viking H 1,33 (spillestopp kl 17.55)

Bunnsolide bortekamp av Molde mot Haugesund lørdag og en meget overbevisende 3-0 seier. Under pari prestasjon hjemme mot Mjøndalen nest sist der det ble 2-1 seier og Christian Gauseth brente en straffe for Mjøndalen i sluttminuttene på stillingen 2-1. Er sammen med Bodø/Glimt det eneste ubeseirede laget i Eliteserien, men avga to poeng borte mot Kristiansund og er derfor to poeng bak Glimt på tabellen. Kruttsterke 13-2-0 på hjemmebane forrige sesong og tre strake seire innledningsvis denne sesongen. Stian Gregersen og Kristoffer Haugen er fortsatt ute for Molde.

Viking med et nytt skuffende resultat når det ble 1-2 tap hjemme for Odd søndag kveld. Fikk da seiersmål imot på overtid. Står med fattige fem poeng og kun ett poeng på tre spilte bortekamper. Sleit på bortebane også i fjorårssesongen. Tross en sterk 5. plass vant laget kun fire bortekamper (4-4-7). Midtbaneterrieren Kristoffer Løkberg pådro seg en smell mot Odd og er uaktuell i kveld. Midtbanekollega Johnny Furdal er friskmeldt. Bjarne Berntsen må også unnvære Yann-Erik de Lanlay, Iven Austbø, Even Østensen og Sondre Bjørshol.

5-1 til Molde i tilsvarende kamp på Aker stadion forrige sesong og ikke lett å se at solide Molde avgir poeng i denne. 1,33 på et Molde-lag som nesten ikke gjør annet enn å vinne på hjemmebane, får gå og kombineres med minimum tomålsseier til Bodø/Glimt. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,26.

