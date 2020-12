Ny festkveld med de norske håndballjentene

Norge har imponert voldsomt i håndball-EM. I kveld er det duket for ny fest med Nora Mørk & co.

Håndball-EM er vel i gang i Danmark og i kveld er det fire kamper som skal spilles.

Romania - Norge handikap 0-10 - 1,85 (spillestopp kl 20.25)

Ikke lett å se hvem som skal stoppe Norge i dette mesterskapet. 35-22 mot Polen i åpningskampen. To dager senere var det kamp mot Tyskland som flere har sett på som en mulig medaljeekandidat. Det endte med 42-23 seier til Norge og seiersmargin på 19 mål. Nora Mørk spilte til ti på VG-børsen og kaptein Stine Bredal Oftedal gjorde også en kanonkamp. Evigunge Camilla Herrem fortsetter å levere i verdensklasse på sin kant og usikkerheten rundt keepersituasjonen har foreløpig ikke vært veldig merkbar.

Romania innledet med tremålstap mot Tyskland og deretter firemålsseier mot Polen. Det sier i grunnen ikke allverden, men tremålstap mot Tyskland er ikke altfor imponerende.

Slik spilles håndball-EM Håndball-EM for kvinner 2020 er det 14. europamesterskapet i håndball for kvinner og blir arrangert i Danmark i desember 2020. Lagene er delt inn i fire grupper med fire lag. Det dårligste laget i hver gruppe ryker ut av EM. De øvrige lagene tar med seg poeng inn til hovedrunden, som spilles 10.- 15. desember. Fra disse oppgjørene går de fire beste lagene til semifinaler (spilles fredag 18. desember), mens finalen spilles søndag 20. desember.

Synkende odds på Norge

Oddsen senkes støtt og stadig på handicapene i kveldens kamp. Søndag kveld var oddsen på 0-9 på 1,85. Denne er nå senket til 1,60, mens handicapet 0-10 har "overtatt" oddsen på 1,85. Holder Nora Mørk og hennes lagvenninner farten og spillegleden oppe også mandag kveld er det duket for ny storseier for Norge. Handicap 0-10 betyr at Norge minst må vinne med elleve mål. Det er bare å satse mot lukene og lykke til.

