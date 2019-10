Ny folkefest i cupen når Odd tar imot Haugesund

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er naturligvis NM-semifinalen mellom Odd og Haugesund som er det sportslige høydepunktet på torsdagens langoddsprogram. Som ellers består av de tre siste kampene i midtukerunden i La Liga og Serie A-kampen mellom Milan og Spal. I Danmark spilles det åttedelsfinaler i cupen denne midtuken, og to av disse finnes på torsdagens program. På hockeyfronten er det full runde i Get-ligaen her hjemme og det er full runde i SHL i Sverige. Så spilles det to kamper i NHL natt til fredag.

Odd - Haugesund H 1,85 (spillestopp kl 19.55)

Det er solgt over 11 000 billetter til kveldens semifinale på Skagerrak Arena og det er fantastisk gledelig for norsk fotball at interessen er så stor for semifinalen i NM. Onsdag kveld var det over 15 000 tilskuere på SR-bank Arenafor å se Viking ta seg til cupfinalen da de slo Ranheim 3-0.

Odd er klare favoritter til å bli Vikings motstander i cupfinalen, selv om de må unnvære sin toppscorer Torgeir Børven i kveld da han soner karantene for gule kort. Dag-Eilev Fagermo kan imidlertid glede seg over at Espen Ruud endelig er friskmeldt og han er tilbake på høyreback i kveld. Utover dette er det ingen endringer for Odd. Ikke siden 2014 har Odd vært i kvartfinalen eller lenger i NM. I 2014 var Odd i cupfinalen, men tapte den 0-2 mot Molde. Hjemme på Skagerrak Arena har Odd vært knallsterke de siste sesongene. På 13 hjemnekamper denne sesongen er Odd fortsatt ubeseiret med 10-3-0 og forrige sesong var hjemmetallene 8-3-4, mens de presterte 10-2-3 i 2017-sesongen.

Haugesund var i kvartfinalen forrige sesong, men den endte med et meget skuffende 0-1 tap hjemme for Strømsgodset. Måtte ha ekstraomganger hjemme mot Strømmen i 4. runde, mens det ble en sterk 3-1 seier borte mot Mjøndalen i kvartfinalen. Har havnet i ingenmannsland i Eliteserien der laget ligger på 8. plass med 32 poeng. 4-5-4 på bortebane. Jostein Grindhaug må unnvære Bruno Leite i kveld, ellers har han alle mann disponible.

Det står 7-2-1 på de ti siste tilsvarende i Eliteserien mellom lagene og selv om det cup og semifinale, er Odd motiverte favoritter i kveld. 1,85 på hjemmeseier er godkjent odds og spilles.

