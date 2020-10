Ny hjemme-nedtur for United

Leipzig er uten tap i de siste elleve bortekampene. Vi tror de slår Manchester United onsdag.

Den tyske målmaskinen Timo Werner dro til Premier League og Chelsea i sommer. Det var flere som var skeptisk til hvordan Leipzig ville klare seg uten ham, men trener Julian Nagelsmann har klart å erstatte ham. Angelino og Yussuf Poulsen har steppet opp.

Manchester United - RB Leipzig 2,25 - 3,35 - 3,00 B (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, gruppe H. Manchester United overrasket mot gruppefavorittene Paris St Germain i forrige uke, da tok en fortjent 2-1-seier i den franske hovedstaden, men hjemme på Old Trafford har det ikke klaffet for Ole Gunnar Solskjærs menn.

I helgen spilte United 0-0 mot Chelsea. Det var første hjemmepoenget til Ole Gunnar Solskjærs menn i ligaen denne sesongen. Sist Manchester United startet like svakt var i 2020-2021-sesongen.

Topper Bundesliga

Koronapandemien gjør at kampene spilles foran nesten tomme tribuner. Det gjør at Manchester United ikke har samme fordelen av å spille på hjemmebane, og det er tydelig på resultatene. De har kun vunnet én av de siste seks kampene på Old Trafford. Det var 2-1-seieren mot ASK inz, hvor de allerede ledet 5-0 etter første kampen i Østerrike.

RB Leipzig har hatt en fantastisk start på sesongen og topper Bundesliga med 13 poeng etter fem kamper, ett poeng mer enn Bayern og Dortmund som ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass.

De tyske gjestene som tok seg til semifinalen i Champions League sist sesong, vant oppskriftsmessig 2-0 mot tyrkiske Istanbul Basaksehir i første kampen i gruppespillet, og de fulgte opp med å slå Hertha Berlin 2-1 i Bundesliga i helgen.

Paul Pogba fortviler etter 0-0 hjemme mot Chelsea i helgen.





Hvilte nøkkelspillere

Julian Nagelsmanns menn er nå ubeseiret i syv kamper på rad, og det eneste poengtapet deres i denne perioden kom mot Bayer Leverkusen i september. Den kampen endte 1-1.

RB Leipzig høye press, kombinert med den defensive tryggheten til midtstopper Dayot Upamecano, gjør det vanskelig å score mot Leipzig. De har kun sluppet inn tre mål på syv kamper så langt denne sesongen. Upamecano er i søkelyset til de fleste storklubbene i Europa. Det hevdes sågar at Liverpool vil legge inn bud på ham i januar for å erstatte Virgil Van Dijk.

Manchester United har ingen nye skader.

Jesse Lingard og Eric Bailly er begge ute til slutten av november, mens Marcos Rojo og Phil Jones er utelatt fra Uniteds Champions League-tropp. Sergio Romero er også utelatt.

Alex Telles debuterte mot PSG i forrige uke, men var ikke med i troppen mot Chelsea.

Leipzig hvilte en rekke av lagets nøkkelspillere i helgens kamp, men de er tilbake i startelleveren på Old Trafford.

Ny dress på Old Trafford

Leipzig-treneren Julian Nagelsmann stilte i Champions League-semifinalen i en dress som ga ham mye oppmerksomhet, og han lover å ta med seg pentøyet til Old Trafford.

- Jeg har en spesiell til onsdagens kamp. Buksene er ikke så spesielle, men resten er spesiell. Ikke like oppsiktsvekkende som dresset jeg hadde mot PSG, men den er ok. Den er litt britisk, sa en lattermild Nagelsmann til den engelske avisen Dailymail.

Vi tror han er kledd for suksess.

Tyskerne har ikke tapt de de elleve siste bortekampene. De har i denne perioden blant annet vunnet mot Tottenham i London og spilt uavgjort borte mot Bayern. Manchester United har vært ustabile, og Leipzig har spillere som kan skape problemer for United-forsvaret. Vi tror på en ny hjemme-nedtur for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

3,00 i odds på Leipzig er ok.

