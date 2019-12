Ny maktdemonstrasjon av Norge

Norge trøblet i 1. omgang mot Slovenia i går, men gjorde en strålende 2. omgang og vant stort igjen. I dag venter lunefulle Serbia.

Det er midtukerunde i både Premier League og Ligue 1 og allerede tirsdag er det to kamper fra Premier League på langoddsprogrammet. I Ligue 1 spilles det fire kamper. I håndball-VM spilles det sju kamper denne tirsdagen. Ellers er det klart for åttedelsfinaler i Champions League ishockey og her hjemme er det kamp mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers i Get-ligaen. Natt til onsdag spilles det ti kamper i NHL. Forøvrig spilles det cupfotball i både Italia og Belgia denne tirsdagen.

Norge - Serbia handikap fulltid 0-7 - B - 1,85 (spillestopp kl 12.25)

Norge innledet håndball-VM i Japan lørdag med å knuse Cuba 47-16 og var også store favoritter mot Slovenia mandag. Men sleit i første omgang og var kun to mål foran i starten av 2. omgang. Men deretter var det kun et lag på banen og Norge vant tilslutt med utklassingssifrene 36-20.

Serbia vant sin gruppe i VM i Tyskland for to år siden, men røk 29-31 for Montenegro i åttedelsfinalen og endte på 9. plass i det mesterskapet. I EM i Frankrike i fjor endte laget helt sist i sin gruppe og på 11. plass totalt. Frankrike vant EM da. Slo Kina 46-27 i går , mens Angola ble slått 32-25 i åpningskampen.

Norge er naturligvis store favoritter også i dag, men Serbia er normalt et bedre lag enn Slovenia. Serbia kan nok klare å holde tapssifrene nede i dag og 1,85 i odds på at Serbia maks taper med seks mål blir vårt utvalgte spill.

