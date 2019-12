Ny målfest i El Clasico

Det er klart for El Clasico i kveld når Barcelona tar imot Real Madrid på Camp Nou. Alt tyder på en ny målfest.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen og godbitene står i kø. Liverpool spiller klubb-VM og møter Monterrey i semifinale, mens det duket for sesongens første El Clasico i Spania. i England er det tre kvartfinaler i Ligacupen, der Manchester United har hjemmekamp mot Colchester. I Bundesliga er det midtukerunde og fem kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Serie A og det er cupfotball i Frankrike. Her hjemme spilles det en del kamper i Eliteserien for menn i håndball. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og full runde i Hockeyallsvenskan.

Barcelona - Real Madrid over 3,5 mål - 2,15 (spillestopp kl 19.55)

Sesongens første El Clasico. Denne skulle opprinnelig vært spilt 26. oktober, men ble da utsatt grunnet urolighetene i Barcelona. Således har både Barcelona og Real Madrid en kamp mindre spilt enn resten av lagene i La Liga, men likevel ligger de på 1 og 2. plass, begge med 35 poeng. Det er fire poeng ned til Sevilla på 3. plass og Barcelona topper på best målforskjell.

Barcelona har vært veldig varierende på bortebane hittil og har faktisk ikke bedre enn 4-2-3 på sine ni første bortekamper. Men hjemme på Camp Nou er det som vanlig helt andre boller. Samtlige sju hjemmekamper er vunnet og målforskjellen viser formidable 30-0. Jordi Alba er endelig klar igjen etter skade, og manager Valverde har nå kun Arthur og Ousman Dembele på skadelisten.

Med sitt tolvte seriemål for sesongen, berget Karim Benzema ett poeng fem minutter på overtid i søndagens bortekamp mot Valencia. Real Madrid med kun ett tap på sine 15 første seriekamper denne sesongen, det tapet kom borte Mallorca 19. oktober. De sju øvrige bortekampene har gitt 4-3-0. Dessverre for Real blir ikke Eden Hazard friskmeld til onsdagens El Clasico og Zinedine Zidane må også unnvære Marcelo, Lucas Vasquez og Marco Asensio.

2-2-1 på fem siste El Clasico i La Liga på Camp Nou. 1,67 i odds på Barcelona gir ingen særlig tenning. Barcelona vant 5-1 forrige sesong, mens det endte 2-2 på Camp Nou i 2017/18-sesongen. På sine sju første hjemmekamper i La Liga denne sesongen, er det et snitt på 5,57 mål per kamp. Så er det jo selvsagt slik at El Clasico lever sitt eget liv. Men 2,15 på at kveldens kamp går over 3,5 mål er bra odds og blir vårt utvalgte spill.

