Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert samtlige åtte Champions League-kamper i kveld

Oddsdobbel 1: Liverpool må tenke på City-kampen

Oddsdobbel 2: Ny målfest med Håland og Salzburg

V4 Bollnäs: Flott V4-lunsj med mulig supersjokk

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes



Tirsdagens langoddsprogram domineres av kampene fra Champions League. Det spilles åtte kamper i Champions League-kvaliken, hvor blant andre storklubber som Liverpool, Chelsea, Barcelona, Dortmund og Inter er i aksjon. Ellers spiller det tre kamper i engelsk League One, og flere kamper i EFL Trophy-turneringen. Natt til onsdag er det hele 11 kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 87 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Napoli - FC Salzburg over 3,5 mål - 1,85 (spillestopp kl 20.55)

Kun en meget tynn teori kan hindre Napoli fra å ta seg til sluttspill, dersom de vinner kveldens hjemmekamp mot Salzburg. De står med sju poeng på sine tre første gruppespillkamper og vil ha sju poeng ned til Salzburg med seier, mens Genk i tilfelle må vinne sin bortekamp mot Liverpool i kveld, for at ikke avansement er en realitet, selv når to runder gjenstår. Det går ikke like bra for Napoli i Serie A og etter helgens bortetap mot Roma (1-2), er avstanden opp til serieleder Juventus allerede på 11 poeng. Midtbanespilleren Allan er ute med skade, det er det eneste sentrale fraværet for trener Carlo Ancelotti.

RB Salzburg og Erling Braut Håland med 6-2 seier hjemme mot Genk, 3-4 tap borte mot Liverpool og 2-3 tap hjemme for Napoli i sine tre første gruppespillkamper og i hjemlig serie har de et snitt på fem mål i hver av de 13 seriekampene de har spilt. De har begeistret fotball-Europa med feiende flott angrepsfotball og Erling Braut Håland har scoret seks i disse tre gruppespillkampene og er toppscorer i turneringen hittil. Men tap i kveld, betyr altså at Salzburg forverrer sine muligheter for avansement til sluttspill til nesten uoppnåelig.

Napoli blir kvalifisert til sluttspillet med seier i kveld og det endte altså 3-2 mellom disse lagene for 14 dager siden. Salzburg må gå for seier, så det blir garantert målrikt også i kveld. 1,85 på at denne kampen går over 3,5 mål er spillbart. Dessverre kan ikke det objektet singelspilles, så vi må kombinere.





Lyon - Benfica H 1,93 (spillestopp kl 20.55)

Lyon har fått en svak start i hjemlig Ligue 1, og ligger helt nede på 10. plass etter 12 serierunder. De to siste seriekampene er imidlertid vunnet og det ser bedre ut nå. Snudde både 0-1 og 1-2 til 3-2 seier borte mot Toulouse i lørdagens seriekamp, mens Dijon ble slått 2-0 i seriekampen nest sist. Memphis Depay (3) og Moussa Dembele (2) har stått for samtlige fem mål i disse to kampene. Innledet gruppespillet med fire poeng på de to første, men måtte tåle 1-2 tap i det omvendte oppgjøret mot Benfica for 14 dager siden. Men har to av de tre siste hjemme og vil med seier i denne være i en gunstig posisjon for avansement til sluttspillet.

Benfica innledet med to tap, og tok altså sine tre første poeng i hjemmemøtet mot Lyon for 14 dager siden. Har bortekamp mot sterke RB Leipzig i neste runde og det ser tøft ut med tanke på avansement.

Rutinerte Lyon skal ha gode vinnersjanser i kveld og 1,93 i hjemmeodds er innenfor. Kombinert med over 3,5 mål i kampen mellom Napoli og Salzburg ender vi da opp med en dobbelodds på 3,57.

Klikk her for å levere dette tipset