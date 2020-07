Ny målfest med Manchester United

Manchester United har scoret 14 mål på sine fire siste seriekamper. Vi tror på ny målfest når Southampton kommer på besøk til Old Trafford i kveld.

Manchester United scorer mål som aldri før om dagen og har nå for alvor fått opp dampen i kampen om en plass i neste sesongs Champions League. Vi tror på nye scoringer og tre poeng i kveld når et Southampton-lag uten allverden å spille for kommer på besøk! Det er så mye offensiv kraft i dette United-laget nå at dette kan fort bli en ny målfest.

Premier League. Manchester United går som toget om dagen og står med fire strake seire samtidig som målene renner inn. Det har blitt 4-1-0 etter oppstarten og torsdag tok de en sterk 3-0 seier borte over Aston Villa. Pene 10-5-2 hjemme på Old Trafford der tilsvarende møte forrige sesong endte med 3-2 seier. De er nummer fem med 58 poeng når fire runder og har for alvor fått kontakt både med Chelsea og Leicester i kampen om en topp fire-plassering. Og med tanke på at både Chelsea og Leicester gikk på stygge bortetap i helgen, tar Manchester United seg opp på 3. plass med seier i kveld.



Southampton delte poengene i torsdagens bortekamp mot Everton i et oppgjør som til slutt endte 1-1 i en kamp de ledet 1-0. Har plassert seg som nummer tolv i øyeblikket med 44 poeng og har stort sett bare æren og en best mulig sluttplassering å spille for de siste rundene. Bedre borte enn hjemme: 8-3-6 på utebane. Vestergaard er usikker, mens Boufal, Valery og Djenepo alle er ute hos gjestene.

Vi kan ikke spekulere imot Manchester United slik de framstår om dagen. I tillegg har gjestene lite å spille for i kveld. Spillmessig prøver vi derimot en annen variant. Vi tror på en målrik affære på Old Trafford i kveld og satser på over tre scoringer i oppgjøret. 2,35 i odds er greit betalt på det utfallet.

