Ny målfest med Rosenborg?

Rosenborg ga Sarpsborg 08 fem i sekken forrige søndag. Søndag kveld kommer Eliteseriens bunnlag, Aalesund, på besøk til Lerkendal.

Tabelljumbo Aalesund har sluppet inn 40 mål på 13 kamper så langt i Elitserien. Det gir et snitt på litt over tre baklengs per kamp. Det kan med andre ord bli en målrik affære når målkåte trøndere venter på motsatt banehalvdel søndag kveld.

Dette er første gang lagene møtes i seriesammenheng siden 2017, da ble det 0-0 her, mens Aalesund gikk videre etter straffesparkkonkurranse på Lerkendal forrige sesong i en dramatisk 4. rundekamp. Rosenborg leverte det mange mente var årsbeste i 2. omgang hjemme mot Sarpsborg 08 forrige søndag i kampen de til slutt vant 5-1 etter at stillingen ved pause var 1-1. Det var trøndernes fjerde strake hjemmeseier i Eliteserien etter at de tre første endte med to uavgjort og ett tap. De ligger på 5. plass med 21 poeng før denne runden og avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt er allerede 14 poeng. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er alle ute, mens både Hedenstad og Adegbenro er tilbake i full trening og kan være aktuelle her. Helland er tilbake etter å ha sonet sist, men Holse fortsetter nok på høyrekanten etter den strålende kampen sist. Anders Trondsen skulle etter planen spille denne kampen, men reiste fredag til Tyrkia og sin nye klubb Trabzonspor.

Aalesund er sist med sju poeng etter 13 kamper og har kun slått Start så langt. Avstanden opp til Mjøndalen på kvalikk er fire poeng, mens det skiller fem opp til Viking på trygg grunn. De fikk med seg ett poeng fra hjemmemøtet med nettopp Viking (2-2) sist helg takket være Niklas Castros straffescoring ti minutter før full tid i en kamp som nok vil bli husket for Peter Orry Larsens hjernerystelse i 1. omgang da han stanget laget i ledelsen. Han er nok ute her. Det samme er Nenass, Sæthre og Agdestein, mens Carlsen var tilbake på benken igjen sist etter å ha stått over noen kamper. 0-2-4 viser bortefastien til nå for Lars Bohinens mannskap. Mutch og Hatlehol rapporteres tilbake, men både Bizoza og Sno soner på Lerkendal.

Rosenborg leverte en pangomgang etter pause sist og blir et av holdepunktene på søndagskupongen denne uken. Vi tror på mål igjen mot laget som slipper inn flest mål i Eliteserien og spiller Over 3.5 mål til småpen odds.

