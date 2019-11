Ny målfest på Goodison Park

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på fem kamper i Eliteserien, to kamper i Premier League og en rekke kamper i Serie A. Martin Ødegaard og hans Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Granada søndag kveld. Ellers er det kamper fra tysk Bundesliga, Ligue 1 og det er siste serierunde i Superettan.

Everton - Tottenham over 2,5 mål - 1,76 (spillestopp kl 17.25)

Bortemarerittet fortsetter for Everton da de rotet bort en 2-1 ledelse mot Brighton forrige lørdag og endte opp med å tape 2-3. Det var Evertons fjerde bortetap for sesongen. De har klart seg mye bedre hjemme, men også her har det kladdet i det siste med tap i to av de tre siste hjemmekampene. faktisk har Everton tapt fem av sine seks siste seriekampen og presset på Marco Silva er stort foran denne kampen. Ligger femte sist med kun 10 poeng.

Utfra forutsetningene har Tottenham hatt en like svak seriestart. Ti seriekampen har kun gitt tolv poeng. Tok ledelsen 1-0 borte mot Liverpool forrige søndag, men endte opp med et fortjent 1-2 tap. Sterke bortepoeng mot hhv Manchester City og Arsenal i sesongens to første bortekamper, men de tre siste bortekampene er alle tapt.

2-6 og 0-3 i de to siste tilsvarende på Goodison Park. Det er nok mer åpent denne gang og vanskelig å spå utfallet av denne. Men det meste tyder på at det blir målrikt. Tottenham har gått over 2,5 mål i samtlige fem bortekamper denne sesongen, og 1,76 i odds på at det blir over 2,5 mål på Goodison Park søndag er godkjent odds og spilles. Det er dog litt snaut å bruke som et singelspill, så vi velger å kombinere og det gjør vi med en favorittseier fra Eliteserien.

Bodø/Glimt - Haugesund H 1,60 (spillestopp kl 17.55)

I og med at Rosenborg måtte nøye seg med 1-1 borte mot Strømsgodset fredag kveld. vil Bodø/Glimt ta et markant steg mot medalje dersom de vinner denne hjemmekampen. Står med 50 poeng vil få åtte poeng ned til Rosenborg på 4. plass med tre serierunder igjen. Glimt leverte en strålende 2. omgang borte mot Brann mandag og var klart nærmest seieren i kampen som endte 1-1. Til tross for massivt overtak måtte Glimt nøye seg med 0-0 mot Mjøndalen i forrige hjemmekamp. Totalt meget sterke 9-3-1 på Aspmyra. Midtbanegeneral Patrick Berg har pådratt seg fire gule kort og soner karantene.

Haugesund var kanskje ikke best, men de tok seg til cupfinale etter å ha slått Odd 3-0 i Skien torsdag kveld. Står med 32 poeng og har kanskje behov for et par poeng til for å være helt trygge på ny kontrakt. Serieformen er helt på det jevne med 1-5-1 på de sju siste seriekampene. Moderate 4-5-4 på bortebane. Bruno Leite er fortsatt ute med skade.

Vi merker oss at Haugesund har vunnet de tre siste seriekampene på Aspmyra, men forutsetningene er helt annerledes denne gang og Bodø/Glimt er på et helt annet nivå. 1,60 på hjemmeseier er helt greit og kombinert med over 2,5 mål i kampen Everton - Tottenham får vi en totalodds på 2,82.

