Ny Molde-jubel lørdag

Molde reiste seg kjapt etter tapet i Bodø forrige helg da Vålerenga ble slått hjemme onsdag. Vi tror på ny triumf i kveld når laget gjester Sandefjord. Det blir et av våre holdepunkter på en spennende lørdagskupong denne uken.

Det er en lett blanding av kamper fra England, Norge og Sverige på ukens lørdagskupong. Den første er FA Cup-finalen på Wembley, de to neste er hentet fra Eliteserien, mens sju kamper er fra PostNord-ligaens runde fire. De to siste kampene er fra nivå to i Sverige.

Bonuspotten er nå oppe i 750 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.



1. Arsenal - Chelsea

Finale FA Cup. Spilles på Wembley. Arsenal slo ut Manchester City i semifinalen, mens de eliminerte Sheffield United på bortebane i kvarten. Tilsvarende møte i ligaen endte 2-2 på Stamford Bridge, mens det ble 2-1 seier til Chelsea på Emirates. Arsenal endte på en litt skuffende 8. plass i Premier League-sesongen som nettopp ble avsluttet og lagets eneste mulighet til Europacup-spill er med seier i denne. De avsluttet med å slå Watford 3-2 på hjemmebane i siste runde. Mari, Mustafi, Chambes og Martinelli er helt sikkert ute, mens det usikkert om Bellerin og keeper Leno rekker kampen.

Chelsea avsluttet PL-sesongen med å slå Wolverhampton 2-0 hjemme forrige helg og sikret med det CL-spill også kommende sesong med sin 4. plass. De slo ut Manchester United i semifinalens, mens Leicester ble slått på bortebane i kvartfinalen tidligere i sommer. De har èn seier og èn uavgjort på dagens finalemotstander i ligaen denne sesongen, men må fortsatt klare seg uten Gilmour og Van Ginkel. Kante og Willian er begge usikre med tanke på spill.

FA Cup-finaler mellom to storlag i Premier League pleier som regel alltid å være en åpen affære. Det blir HUB på begge systemene.

2. Brann - Vålerenga

Brann måtte reise poengløse hjem fra Drammen og bortemøtet med Strømsgodset onsdag (1-3). Det var lagets fjerde strake kamp uten seier (0-2-2) og presset på trener Lars Arne Nilsen begynner igjen å øke. De ligger på 8. plass med 15 poeng før denne runden og har 2-2-1 på sine første fem hjemme i Bergen. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens Vålerenga vant det omvendte møtet 1-0 i hovedstaden. Ordagic er tilbake etter karantene, mens keeper Ahamada og Rolantsson har stått over de siste kampene på grunn av skade.

Vålerenga gikk på sesongens andre tap onsdag da laget røk 1-4 borte mot tabelltoer Molde på Aker Stadion. Det plasserer Fagermos mannskap på 4. plass med 19 poeng før turen til Bergen lørdag og ny bortekamp. Har 2-2-2 på utebane til nå, mens de fortsatt har tilgode å tape hjemme i hovedstaden. 1-1 her i fjor. Shala, Lekven, Adekubde og Lædre Bjørdal er alle på skadelista til Oslo-klubben og var ikke med sist.

Litt sånn HU-feeling over denne, men på 432-rekkeren blir det HUB.

3. Sandefjord - Molde

Sandefjord ledet halvveis i Kristiansund onsdag kveld, men måtte til slutt reise hjem med null poeng og 1-3 i bagasjen. Har ti poeng etter elleve runder der seiren har kommet mot Mjøndalen og Aalesund på hjemmebane, mens Odd ble slått i Skien på åpningsdagen. Tilsvarende møte her i 2018 sist disse møttes i Eliteserien endte 1-3. Valles, Wembangomo og Ze Eduardo er alle ute med skade.

Molde reiste seg umiddelbart etter tapet i Bodø da Vålerenga ble slått 4-1 hjemme onsdag. Når Bodø/Glimt i tillegg avga to poeng på Nadderud torsdag betyr det at avstanden opp til tabelltoppen er på tre poeng. Har meget solide 9-1-1 på sine første elleve og har fortsatt tilgode å avgi ett eneste poeng på hjemmebane, mens fire av seks (4-1-1) på utebane har endt med full pott for den regjerende seriemester. Gregersen og Haraldseid er begge ute med skade, mens Ellingsen og Bolly ikke var med sist. Både James og Wolff Eikrem startet på benken sist, men kan være aktuell i startoppstillingen igjen i Sandefjord i kveld.

Molde bør ha gode muligheter til å resie hjem med full pott herfra. Det blir B i Sandefjord.

4. Fredrikstad - Skeid

Over til 2. divisjon. Opprykksfavoritt Fredrikstad har fått en kanonstart på sesongen med tre strake seire og full pott så langt. Mandag slo de Vålerengas reserver 2-0 i hovedstaden etter scoringer av Henrik Kjelsrud Johansen og Maikel Nieves. I sesongens første hjemmekamp ble det tre poeng og 1-0 over Hødd, mens de slo Florø på bortebane i en målrik affære på åpningsdagen.

Skeid åpnet med to seire og full pott etter at Brattvåg ble slått hjemme og Fløya på bortebane i Tromsø. Forrige helg gikk derimot laget på sesongens første nederlag i 0-1 tapet mot Kvik Halden hjemme på Nordre Åsen. Den hjemvendte sønn Daniel Braaten spilte fra start igjen for Oslo-klubben i det oppgjøret.

Helt naturlig at Fredrikstad blir favoritter i alle kamper på hjemmebane på dette nivået, men Skeid er en av lagene som kan stelle i stand problemer for dette FFK-laget. Derfor blir det H på 96-rekkeren og HU på det største forslaget.

5. Kjelsås - Eidsvold Turn

Kjelsås står med fire poeng etter tre kamper (1-1-1). De åpnet med å slå Senja på bortebane før det ble tap mot Alta i sesongens første kamp hjemme på Grefsen. Sist helg. Sist helg fikk det med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Hødd på Ulsteinvik (0-0).

Eidsvold Turn åpnet riktignok sesongen med et surt hjemmetap mot Kvik Halden i første serierunde, men etter det så har det blitt to strake seire og seks poeng for de nyopprykkede fra Myhrer. Sist helg slo de til med 6-1 hjemme over Fløya etter blant annet to mål hver fra Henriksen og Navarsete.

Kjelsås blir et av holdepunktene våre. H på Grefsen.

6. Moss - Alta

Småtøff start for Moss, selv om de fikk med seg sesongens første trepoenger sist helg da de slo Senja 3-1 på bortebane. Mål av Wasenius, Vestvatn og Obiech ble avgjørende i det oppgjøret etter at de tapte borte mot Hødd og hjemme mot Eidsvold Turn i de to første. Tilsvarende oppgjør i 2018 sist disse lagene møttes i seriesammenheng endte 0-2.

Alta, med Morten Gamst Pedersen i spissen, gikk på sitt første poengtap sist helg da de delte poengene i hjemmeoppgjøret mot Brattvåg (1-1). De har slått Tromsdalen hjemme og Kjelsås borte i de to første og står dermed bokført med sju av ni mulige poeng før turen til Melløs lørdag ettermiddag.

Vi prøver UB på Melløs. Nok en krevdende kamp som krever sine garderinger dette.

7. Tromsdalen - Hødd

TUIL sto uten poeng etter to kamper. De åpnet med tap i Alta før de skuffet med å ryke mot Senja på hjemmebane i sesongens første hjemmekamp. Oppturen var desto mer gledelig og etterlengtet sist helg da de kunne juble for tre poeng da Florø ble slått hele 4-1 på bortebane.

Hødd står med fire poeng etter tre kamper (1-1-1). Det ble seier hjemme mot Moss på åpningsdagen før de røk 0-1 borte mot Fredrikstad for to uker tilbake. Sist helg ble det 0-0 hjemme mot Kjelsås på Høddvoll.

En vrien nøtt på lørdagskupongen. Vi ender opp med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Arendal - Vard Haugesund

Over til avdeling 2 i 2. divisjon. Full pott og tabelltopp etter tre runder er fasiten for et Arendal-lag med opprykksamisjoner så langt. De har i tur og orden slått Nardo borte, Fram Larvik hjemme og Levanger borte og med en målforskjell på 7-0 betyr det også at Steinar Pedersens mannskap fortsatt har tilgode å slippe inn mål. Sist helg tok de en sterk 2-0 seier over Levanger på bortebane etter scoringer av Conrad Wallem og Fabian Stensrud Ness.

Vard har klart seg bra etter opprykket fra 3. divisjon sist sesong, selv om de gjerne skulle vært foruten forrige helgs skuffende 0-1 tap hjemme mot Sotra. De tok to overbevisende seire innledningsvis der både Egersund hjemme og Rosenborg 2 ble slått med solide sifre. Den spennende spissen Erling Myklebust noterte seg for tre scoringer i 4-0 seieren borte over Rosenborgs reserver.

Arendal har sett solide ut i starten og får tipset på hjemmebane. H.

9. Bryne FK - Fram Larvik

Bryne kunne til slutt juble for tre poeng borte mot Nardo sist helg i kampen de vant 3-2. Jan Halvor Halvorsens mannskap har dermed sju poeng etter tre runder (2-1-0) og har med det fått en god start. De slo Fløy Flekkerøy hjemme i sin første kamp på Bryne Stadion, mens de delte poengene mot Asker (1-1) i seriepremieren.

Fram Larvik var som mange kanskje husker helt framme i kvartfinalen av cupen i fjor der Ranheim til slutt ble for sterke. De har mistet en rekke spillere siden fjoråret og står også uten poeng etter tre strake nederlag. Sist helg røk de hele 0-4 hjemme mot Egersund. Mats Diego Skårdal ble utvist i det oppgjøret og må dermed sone her.

Fram Larvik har ikke sett bra ut innledningsvis og venter fortsatt på sine første poeng. Vi tror det blir tøft på Jæren i dag. H.

10. Bærum - Fløy

Bærum var det stilt litt forventninger til før seriestart, men laget fra Sandvika venter fortsatt på sin første seier. De åpnet med to strake poengdelinger før de røk 1-2 borte mot Asker i lokaloppgjøret sist helg. I sesongens første hjemmekamp ble det 0-0 mot Levanger.

Fløy Flekkerøy vant sin avdeling i 3. divisjon i suveren stil forrige sesong og er med det tilbake på nivå tre i norsk fotball igjen på første forsøk. Har tre poeng etter like mange kamper, men skuffet kanskje litt da de tapte 0-2 hjemme mot et ungt RBK 2-lag mandag.

Bærum venter fortsatt på sin første trepoenger. Vi tror fort det kan være gode muligheter for det her. HU på begge forslagene.

11. GIF Sundsvall - Degerfors

De to siste kampene på kupongen er hentet fra nivå to, Superttan, i Sverige. Disse lagene har forøvrig ikke møtt hverandre i seriesammenheng siden 2014, da ble det 4-1 her. Giffarna, med den tidligere Sandefjord-spissen Pontus Engblom på laget, rykket ned fra Allsvenskan i fjor. De har startet tilværelsen på nivå to med 4-5-0 på de ni første kampene og ligger med det på 3. plass på tabellen med sine 17 poeng og står fortsatt uten tap. Onsdag spilte de 3-3 borte mot tabellsekser Jönköpings Södra.

Flott start av Degerfors som ikke har vært oppe i Allsvenskan på mange år. De røde topper faktisk Superettan med sine 20 poeng etter ni runder og står med 6-2-1 til nå før denne toppkampen. Onsdag slo de Öster 3-1 hjemme. Johan Bertilsson noterte seg likegodt for alle tre målene i den kampen. Har et spennende lag i år og blir nok å regne med i toppen også utover i sesongen.

Degerfors er gjort til knepne favoritter av bookmakerne. Kanskje litt overraskende hvis man ser på de siste sesongene og historikken, men dette Degerfors-laget har noe spennende på gang. Derfor prøver vi UB.

12. Ljungskile SK - Halmstad

Disse lagene møtte hverandre i en treningskamp i februar som endte 1-1. Sist de møttes i seriesammenheng på dette nivået var i 2016, da ble det 0-1 til gjestene fra Halmstad. Ljungskile er sist med seks poeng og har fått en småtøff start på tilværelsen på nivå to. De har èn seier på ni forsøk (1-3-6) og kommer fra 1-1 borte mot GAIS i midtuken. Har to poeng opp til Örgryte på kvalikk i øyeblikket.

Halmstad var manges opprykksfavoritter før sesongen (to lag rykker direkte opp). De blå og svarte har også levert bra innledningsvis der de ligger på 2. plass med 19 poeng før runde ti denne helgen. Onsdag slo de Västerås 3-2 på bortebane.

Halmstad blir et av holdepunktene på lørdagskupongene. En B fra oss i kamp tolv.

