Ny nedtur for Arsenal

Mikel Arteta er ny Arsenal-manager, men han starter først søndag. Lørdag venter en meget vrien bortekamp mot Everton for formsvake Arsenal.

Det er en strålende lørdag vi har foran oss. Det spilles sju kamper i Premier League, det finale i klubb-VM med Liverpool mot Flamengo og det full serierunde i Championship. I tillegg er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen. I franske Annecy er det jaktstart skiskyting for både kvinner og menn, og i Val Gardenia er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup hopp fra Engelberg for gutta og i Planica er det verdenscup langrenn med sprint både for menn og kvinner.

Everton - Arsenal H 2,30 (spillestopp kl 13.25)

Selv om det ble exit etter straffesparkkonkurranse i kvartfinalen ligacupen for Everton hjemme mot Leicester i midtuken, har det vært klar forbedring for Everton etter at Duncan Ferguson overtok laget. Innledet med 3-1 hjemme mot Chelsea og hentet ett sterkt poeng borte mot Manchester United sist søndag. Brukbare 4-1-3 på åtte spilte hjemmekamper. Ligger dog fortsatt utsatt til på tabellen med sine 18 poeng og har kun fire lag bak seg. Ferguson kan ellers konstatere at kvartetten Gylfi Sigurdsson, Djibril Sidibe, Lucas Digne og Fabian Delph alle kan rekke lørdagens kamp.

Arteta starter søndag

Fredag ble Mikel Arteta presentert som ny Arsenal-manager, men han starter i jobben først søndag. Arsenal har vært et sørgelig skue i det siste og var totalt sjanseløse hjemme mot Manchester City søndag. Der lå laget under 0-3 allerede etter 40 minutter og hadde City gått for full maskin i andre omgang også, kunne det blitt mye styggere tapssifre. Svake 2-3-3 på bortebane. Granit Xhaka er tilbake for Arsenal etter endt karantene lørdag, mens Dani Ceballos, Sead Kolasinac og Kieran Tierney er skadet. Trioen Hector Bellerin, Rob Holding og Mesut Özil er alle usikre.

Everton har vunnet to av de tre siste tilsvarende på Goodison og må sees med flott vinnersjanse igjen. 2,30 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles.

