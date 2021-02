Ny nedtur for Liverpool mot RB Leipzig

Fraværet av Fabinho, og at Ozan Kabak var svak i debuten, gir Jürgen Klopp litt å tenke på når det kommer til laguttaket i tirsdagens Champions League-kamp mot RB Leipzig. Vi tror Liverpool får trøbbel.

Liverpool trente mandag før avreise til Ungarn, hvor de møter RB Leipzig i 16. delsfinalen i Champions League, men Fabinho var ikke til stede.

Brasilianeren har vært en klippe i Liverpool-forsvaret i fraværet av skadde Virgil van Dijk, Joel Matip og Joe Gomez, men nå er han selv skadet og han har mistet fire av de fem siste kampene. Han var tilbake mot Manchester City, men det var tydelig at han ikke var helt restituert. Nå tyder alt på at han også må stå over tirsdagens kamp mot Leipzig.

Det er dårlige nyheter for Jürgen Klopp, og betyr at tyskeren må ta en viktig avgjørelse om hvem som skal spille i midtforsvaret hos Liverpool tirsdag. Ozan Kabak debuterte for Liverpool mot Leicester City i helgen. Den tyrkiske stopperen som er på lån fra Schalke 04 gjorde en grei innsats i 70 minutter, men han var involvert i flere avgjørende situasjoner da Liverpool kollapset mot slutten av kampen.

Jordan Henderson vil trolig fortsette i forsvaret, men hvem han får ved siden av seg er mer usikkert. Kabak er et alternativ, en annen løsning er sette inn Nat Phillips eller å gi Ben Davies sin debut.

RB Leipzig - Liverpool 2,80 - 3,30 - 2,20 H (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Champions League, 16.delsfinale. Liverpool møter Bundesliga-laget Leipzig i Budapest i 16.-delsfinalen i Champions League tirsdag. Kampen spilles i Ungarn siden Tyskland har nektet innreise for alle områder som er rammet av virusmutasjoner frem til 17. februar.

Det virker stadig mer usannsynlig at returkampen 10. mars spilles på Anfield. Det ligger an til at også den kampen spilles på nøytral bane, ifølge den britiske avisen the Mirror.

Leipzig har fått beskjed av de tyske myndighetene at spillerne må i karantene når de kommer tilbake til Tyskland, hvis returkampen spilles i England. Det indikerer at Julian Nagelsmanns mannskap ikke kan reise til Merseyside. Liverpool leter etter alternative arenaer for returkampen. Dersom kampen må flyttes, kan Liverpool ha krav på 300 000 pund i kompensasjon fra Leipzig, ifølge Kicker.

Liverpool håper å kunne dra fordel av at den første 16.delsfinalen spilles på nøytral bane, men kollapsen mot Leicester i helgen viser at de kan få problemer mot et RB Leipzig-lag som er i kjempeform.

Ingen hjemmebanefordel

Tyskerne har måttet gi fra seg hjemmebanefordelen og reise til Budapest, men de kommer til denne kampen med fire seire på rad og har sementert posisjonen som Bayern Münchens hovedrivaler i kampen om ligatittelen i Bundesliga.

0-5-tapet til Leipzig mot Manchester United på Old Trafford i oktober viser likevel at det tyske laget har svakheter som kan utnyttes. Samtidig har de kun tapt fire kamper siden det brutale møtet med Ole Gunnar Solskjærs mannskap, og det inkluderer Champions League-seire mot Paris St. Germain og Manchester United.

Formkurven til Liverpool har vist motsatt utvikling i samme perioden. RB Leipzigs nederlag i Manchester kom midt i en periode hvor Liverpool sto med fem seire på rad, men etter det har Merseyside-laget kun vunnet åtte av 22 kamper i alle turneringer. De har tapt tre kamper på rad før kampen i Budapest.

Liverpool rundspilte Leicester i 80 minutter, men syv minutters kollaps gjorde at de slapp inn tre mål på King Power Stadium og tapte 1-3 lørdag.

Kampen om ligatittelen er kjørt

Jürgen Klopps menn har ikke vunnet mer enn to kamper på rad siden seiersrekken i november, og de ligger nå 13 poeng bak Manchester City i kampen om å forsvare ligatittelen. Ja, akkurat i øyeblikket ser det ut som Anfield-laget har mer enn nok med å komme blant de fire beste i Premier League.

Skadeproblemene fortsetter å plage Klopp, og etter å ha tapt fem av de siste syv kampen er det vanskelig å argumentere for at Liverpool plutselig skal få en opptur her.

Håpet til fansen er selvsagt at de tre offensive spillerne hos Liverpool skal finne scoringsformen. De hadde ikke marginene med seg i kampen mot Leicester.

Ibrahima Konate var tilbake hos Leipzig i helgen, mens Justin Kluivert satt på benken. Begge kan få sjansen i tirsdagens kamp. Konrad Laimer, Benjamin Heinrichs og Emil Forsberg er alle usikre, mens januarsigneringen Dominik Szoboszlai er ute.

De defensive problemene fortsetter for Liverpool. James Milner måtte gå tidlig av banen mot Leicester, og Fabinho virker ikke å bli klar. Fra før er Naby Keita, Virgil van Dijk, Diogo Jota og Joe Gomez på skadelisten.

Leipzig har hatt en dag mer hvile enn Liverpool, de viser bedre form og har ikke samme skadeproblemene som Liverpool. Det virker å være god verdi i å spille på Leipzig-seier til 2,80 i odds her.

