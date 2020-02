Ny nedtur for Mourinho og Tottenham

Tottenham har ikke vist form i det siste. Vi lar Manchester stå ugardert på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fem kamper fra Serie A og avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga. Bonuspotten er på ca 2,7 mill kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

NB! Onsdag er det ca 30 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Tottenham - Manchester City

Etter kun to poeng på sine fire siste seriekamper, sleit Tottenham seg inn til 2-1 seier hjemme mot Norwich forrige onsdag. Ligger på 6. plass med 34 poeng og har kun sju poeng opp til Chelsea på 4. plass (Tottenham har også en kamp mindre spilt). Det er på bortebane Tottenham har sviktet denne sesongen, kun to av lagets tolv første bortekamper er endt med seier (2-5-5). Det har bedre hjemme på Tottenham Hotspur stadium, der står Spurs med 7-2-3. Moussa Sissoko og Harry Kane er fortsatt ute med skade, Steven Bergwijn er hentet fra Feyenoord og kan få sin debut.

Manchester City totaldominerte hjemme mot Manchester United hjemme i returmøtet i semifinalen av ligacupen onsdag kveld, men endte opp med å tape 0-1. Hadde 3-1 å gå første oppgjør og er klar for finale. Det er ikke første gang denne sesongen at Manchester City ikke klarer å forvalte stort overtak og mange sjanser til seier. Det er også hovedårsaken til at laget er hele 22 poeng bak Liverpool på tabellen, riktignok med en kamp mindre spilt. Leroy Sane er eneste bekreftede fravær til søndagens kamp. City med 8-1-3 på bortebane hittil.

3-1 og 1-0 til Manchester City de to foregående sesongene i London i Premier League og City må nok stå som klare favoritter også denne gang. B.

2. Burnley - Arsenal

Etter å ha imponert med seirer mot Leicester og Manchester United røk Burnley ut av FA-cupen lørdag med hjemmetap for tabelljumbo Norwich. Serien er nok uansett hovedprioritet for Burnley og de seks poengene mot Leicester og United, har sendt laget opp på 13. plass med 30 poeng. Det er sju poeng ned til nedrykksstreken før helgens serierunde. Totalt 6-0-6 hjemme på Turf Moor. Johan Gudmundsson og spissen Ashley Barnes er fortsatt ute med skade.

Tre strake poengdelinger for Arsenal som med en mann mindre og mot spillets gang fikk med seg 2-2 borte mot Chelsea i forrige serierunde. Ligger på en skuffende 10. plass med 30 poeng, men det er ikke mer enn fire poeng opp til Manchester United på 5. plass. David Luiz ble utvist mot Chelsea, men han er klar igjen etter å ha sonet i FA-cupen. Også Pierre Emerick-Aubamyang er tilbake fra karantene. Reiss Nelson, Kieran Tierney og Calum Chambers er ute med skader. Sead Kolasinac og Shkodran Mustafi er usikre.

Arsenal med svake 2-7-3 på bortebane, men de har vunnet borte mot Burnley de tre foregående sesongene. Burnley har faktisk 11 strake tap mot Arsenal, alle turneringer medregnet. UB.

3. Barcelona - Levante

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga.

Quique Sentin valgte å stille med toppet lag i torsdagens åttedelsfinale hjemme mot Leganes og det betalte seg. Som ventet ble det storseier og hele 5-0 for Barcelona som trengte en slik kamp, etter det meget skuffende 0-2 tapet borte for Valencia i La Laiga forrige helg. Mistet dermed serieledelsen til Real Madrid, og ettersom Real Madrid vant sin hjemmekamp mot Atletico Madrid lørdag, er det fem poeng opp med en kamp mindre spilt. Barcelona har sviktet på bortebane denne sesongen og står med svært moderate 4-3-4 hittil. Hjemme på Camp Nou er det som vanlig helt andre takter med 9-1-0 på de ti første hjemmekampene. Luis Suarez er eneste sentrale spiller som mangler.

Levante med tre strake tap etter nyttår og ligger på 13. plass med 26 poeng. Det er fortsatt ni poeng ned til Celta Vigo under streken. Svært moderate 3-0-8 på bortebane.

14 strake hjemmeseire i tilsvarende oppgjør og ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

4. Sevilla - Alaves

Sevilla måtte litt overraskende takke for seg i Copa del Rey torsdag da det ble 1-2 tap borte for Segunda-laget Mirandes. Ligger på en flott 3. plass i La Liga med 38 poeng og har elleve poeng opp til serieleder Real Madrid, med en kamp mindre spilt. 1-1-1 på de tre spilte seriekampene etter nyttår. Fine 5-3-2 på hjemmebane. Diego Carlos soner karantene.

Alaves klarte ikke å følge opp sine fine 1-0 seier borte mot Levante nest sist og røk 1-2 hjemme for Villareal sist helg. Ligger på 14. plass med 23 poeng og har sju poeng ned til Celta Vigo under streken. Svake 2-1-7 på bortebane. Rodrigo Ely soner karantene.

6-0-0 på de seks siste tilsvarende. H.

5. Athletic Bilbao - Getafe

Athletic Bilbao med fem strake poengdelinger og de tre siste har alle endt 1-1. Sterke bortepoeng mot både Real Madrid og Sevilla i denne perioden, men skuffende med 0-0 og 1-1 mot svakt plasserte Eibar og Celta Vigo i sine to siste hjemmekamper. Ligger på 9. plass med 31 poeng, men har kun seks poeng opp til Valenica på den viktige 4. plassen og en kamp mindre spilt. Som vanlig solide hjemme og kun ett hjemmetap hittil (6-3-1). Unai Lopez er tilbake fra karantene og Bilbao har veldig få fravær.

Getafe har slått tilbake etter 0-1 tapet borte for Villarreal fjerde sist og 0-3 tapet hjemme mot Real Madrid tredje sist med to strake seire. Tar tilbake 4. plassen med minst ett poeng i dag. Anstendige 4-3-3 på bortebane. Getafe har ingen nye skader eller karantener og kan stille med sitt sterkeste lag.

0-0 og 1-1 i de to foregående på San Mame og uavgjort må nesten bli utgangstipset i denne. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Milan - Verona

De fem neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. Tre strake seire i Serie A og to triumfer i Coppa Italia for Milan og Zlatan Ibrahimvocs inntreden har uten tvil gitt laget et løft. Men med 31 poeng på 8. plass, er laget hele 20 poeng bak serieleder Juventus. Moderate 3-4-3 på hjemmebane. Ismael Bennacer soner karantene. Zlatan Ibrahimovic er syk og spiller ikke.

Tre seire på de fire siste seriekampene for Verona, men seirene er kommet mot lagene i bunnstriden. Er uansett oppe på en flott 9. plass med 29 poeng og har hele 14 poeng ned til nedrykksstreken. Har bortimot skadefritt mannskap, men ikke bedre enn 3-2-4 på sine ni spilte bortekamper.

3-2-0 på de fem siste tilsvarende på San Siro. Milan blir blytung favoritt på tippekupongen, men uten Zlatan er det ikke like gitt at de vinner. HU.

7. Atalanta - Genoa

Atalanta reiste seg etter sjokktapet hjemme mot Spal for to uker siden og smadret Torino med hele 7-0 borte sist lørdag. 57 scorede mål er i særklasse best i Serie A. Ligger på 5. plass med 38 poeng og har kun ett poeng opp til Roma på den viktige 4. plassen, med en kamp mindre spilt. Noe variable 5-1-4 hjemme i Bergamo, men kan for første gang denne sesongen stille helt skadefritt.

Nestjumbo Genoa fikk med seg ett poeng borte mot Fiorentina sist helg og står med 15 poeng. Det er kun ett poeng opp til Lecce på sikker plass. Har fortsatt tilgode å vinne på bortebane denne sesongen (0-5-6). Lerager er eneste fravær.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. H.

8. Lazio - Spal

Etter 11 strake seire, måtte Lazio nøye seg med 1-1 i byderbyet mot Roma sist helg. Ligger på 3. plass med 46 poeng, og har fem poeng opp til serieleder Juventus, men også en kamp tilgode. Er ubeseiret hjemme på Stadio Olimpico med 8-2-0 hittil. Ingen nye skader eller karantener.

Nedrykkstruede Spal med sjokkseier borte mot Atalanta nest sist, men skuffet med 1-3 tap hjemme mot Bologna sist helg. Står dermed fortsatt med 15 poeng og ligger tredje sist, men det er kun ett poeng opp til Lecce på sikker plass. Moderate 2-1-8 på bortebane. Andrea Petagna og Mattia Valoti soner begge karantene søndag.

4-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Topp sjanse for Lazio. H.

9. Lecce - Torino

Til tross for at Lecce fortsatt står uten hjemmeseier (0-5-5), er de over nedrykksstreken. Lecce har kun 16 poeng, mens de tre lagene under streken alle står med 15 poeng. Sjanseløse borte mot Verona sist helg og 0-3 tap. Cristian Dell'Orco ble utvist i den kampen og soner følgelig karantene her.

Torino tvang frem ekstraomganger i tirsdagens kvartfinale borte mot Milan, men røk 2-4 etter ekstraomganger. Har vært variable i seriespillet og ligger på en litt skuffende 12. plass med 27 poeng. Fadese hjemme mot Atalanta sist helg med 0-7 tap og 1-2 tap mot Sassuolo i forrige bortekamp. Moderate 4-1-5 på bortebane. Ola Aina og Tomas Rincon er begge tilbake fra karantene, men søndag må både Armando Izzo og Sasa Lukic sone karantene.

Ingen tilsvarende oppgjør de siste sesongene. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Udinese - Inter

Hjemmelaget fortsetter å underprestere på bortebane (2-1-8) og kommer nå fra to strake bortetap. Presterer betydelig bedre på hjemmebane (5-2-3) og ligger på 14. plass med 24 poeng. Det betyr at det er ni poeng ned til Spal under streken. Samir er eneste spiller på skadelisten.

Romelu Lukaku er uten scoringer på de tre siste seriekampene og søndag må spissmakker Lautaro Martinez sone karantene. Det vil seg ikke for Inter om dagen som står med tre strake 1-1 kamper, to av dem attpåtil spilt på hjemmebane. Men i og med at Juventus tapte 1-2 borte mot Napoli forrige helg, kappet Inter ned avstanden til tre poeng til serieleder Juventus. Sterke 6-2-0 på bortebane.

0-1-5 på de seks siste tilsvarende. Ikke helt utenkelig at Udinese kan få med seg ett poeng denne gang. UB.

11. FC Köln - Freiburg

Etter fire strake seire, ble det som ventet for tøft for hjemmelaget i bortekampen mot Borussia Dortmund forrige lørdag. Hele 1-5 ble det tilslutt. Ligger femte sist med totalt 20 poeng og har tre poeng ned til Werder Bremen på kvalikplassen. 4-1-4 totalt på hjemmebane. Det er få fravær hos hjemmelaget.

Freiburg med et skuffende 0-2 tap hjemme mot daværende tabelljumbo Paderborn forrige lørdag. Etter en flott innledning på sesongen, er det nå kun blitt fire poeng på de fem siste seriekampene. Er fortsatt oppe på en flott 8. plass med 29 poeng og har brukbare 4-3-3 på bortebane. Heller ikke Freiburg har nevneverdige fravær.

3-0 og 3-4 i de to siste tilsvarende i Bundesliga. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. HU.

12. Paderborn - Wolfsburg

Meget overraskende 2-0 seier for Paderborn forrige lørdag mot Freiburg. Det tok laget bort fra jumboplassen og opp på nest siste plass med totalt 15 poeng. Det er tre poeng opp til sikker plass. Svørt moderate 2-1-7 på hjemmebane, men de vant nest siste hjemmekamp mot Eintracht Frankfurt og har faktisk to seire på sine tre siste seriekamper. Jamilu Collins ble utvist mot Freiburg og soner karantene. Klaus Gjasula må sone for gule kort.

Wolfsburg med variable 6-6-7 totalt og 24 poeng. Det holder til en 10. plass før helgens serierunde. Har innledet med to strake tap i de første seriekampene etter vinterpausen og står med kun ett poeng på de fire siste seriekampene. Moderate 3-2-4 på ni spilte bortekamper. Marcel Tisserand er tilbake etter endt soning.

Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Tottenham — Manchester City B

2. Burnley — Arsenal UB

3. Barcelona — Levante H

4. Sevilla — Alaves H

5. Athletic Bilbao — Getafe U

6. Milan — Verona HU

7. Atalanta — Genoa H

8. Lazio — SPAL H

9. Lecce — Torino HU

10. Udinese — Inter UB

11. FC Köln — Freiburg HU

12. Paderborn — Wolfsburg HUB





432-rekker:

1. Tottenham — Manchester City B

2. Burnley — Arsenal UB

3. Barcelona — Levante H

4. Sevilla — Alaves H

5. Athletic Bilbao — Getafe HUB

6. Milan — Verona HU

7. Atalanta — Genoa H

8. Lazio — SPAL H

9. Lecce — Torino HUB

10. Udinese — Inter UB

11. FC Köln — Freiburg HU

12. Paderborn — Wolfsburg HUB