Ny nedtur for Ødegaard og Real Sociedad

Både Real Sociedad og Martin Ødegaard har opplevd en gedigen nedtur etter koronapausen. Vi tror den fortsetter mandag kveld.

Getafe - Real Sociedad 2,35 - 2,85 - 2,95 H (spillestopp kl. 21.55)

Real Sociedad og Martin Ødegaard har opplevd en gedigen nedtur etter koronapausen. San Sebastian-laget spilte hjemme mot Celta Vigo onsdag, og tapte sin tredje kamp på rad. Scoringen kom på et straffespark i første omgang fra den tidligere Liverpool-angriperen Aspas. Før koronapausen herjet Martin Ødegaard i La Liga, men etter restarten av La Liga har nordmannen bare vært en skygge av seg selv. Før koronapausen herjet Martin Ødegaard i La Liga, men etter restarten av La Liga har ikke nordmannen klart å sette sitt preg på kampene. 21-åringen har vært helt anonym i kampene.

Real Sociedad lå lenge an til å kjempe om en Champions eague-plass, men det løpet ser nå ut til å være kjørt. De er syv poeng bak Sevilla som innehar den viktige fjerdeplassen med syv kamper igjen av sesongen.

Kjemper om plass i Europa

Getafe ligger to poeng og to plasser foran dem på La Liga-tabellen, og de henger fortsatt med i kampen om en plass i Europa neste sesong.

Getafe spilte uavgjort for tredje kamp på rad da de spilte 1-1 mot Real Valladolid tirsdag kveld. Mata sendte laget fra Madrid-forstaden i ledelsen like før pause, men Unal utlignet på straffespark fem minutter på overtid i første omgang.

Mye tyder på at det heller ikke blir særlig mange mål i mandagens kamp. I fem av de siste seks hjemmekampene til Getafe har det vært scoret under 2,5 mål, hvorav fire av dem har endt uavgjort og én har endt med seier. Samtidig har fire av Real Sociedads siste seks kamper også produsert under 2,5 mål, men tre av dem har endt med tap.

De fleste hjemmekampene til Getafe denne sesongen har vært målfattige. I 62 prosent av kampene har det vært scoret under 2,5 mål, og i nesten halvparten av Real Sociedads bortekamper har det vært scoret mindre enn tre mål etter 90 minutter.

God statistikk mot Real

Vertene er store favoritter, selv om de bare har vunnet én av de siste seks kampene. Getafe har spilt uavgjort i fire og tapt én av de øvrige fem kampene. Hjemme på Coliseum Alfonso Pérez er de en hard nøtt å knekke, der har de kun tapt tre av 16 kamper denne sesongen.

Getafe har også en oppsiktsvekkende god statistikk mot Real Sociedad de siste årene. De har kun tapt én av de siste syv kampene mot Real Sociedad. I det omvendte møtet i Baskerland i oktober vant Getafe 2-1. Med den formen Martin Ødegaard & Co. viser er det ingen grunn til å sette pengene på dem. 2,35 i odds på hjemmelaget er ok.

