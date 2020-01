Ny parademarsj for de norske håndballgutta

Norge fosser frem i håndball-EM. Søndag er Norge storfavoritter til å slå Sverige.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Premier League er det duket for storkamp mellom Liverpool og Manchester United og i håndball-EM skal Norge i aksjon mot Sverige. Ellers er det en rekke fotballkamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. Det er masse vintersport. I Ruhpolding er det jaktstart i skiskyting for både kvinner og menn. I Nove Mesto det er verdenscup langrenn med jaktstart for både kvinner og menn. Og i Wengen er det slalåm for menn. I tillegg er det verdenscup hopp for både kvinner og menn.

NB! Onsdag er det ca 300 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Norge - Sverige handikap fulltid 0-4 - H 1,85 (spillestopp kl 18.25)



Norge stormer videre i håndball-EM og har stø kurs mot både semifinale og finale. Bosnia ble enkelt slått 32-26 i den første kampen i gruppespillet. Så vant Norge 28-26 over Frankrike og sendte Frankrike ut av EM nesten før det var begynt. I den siste gruppespillkampen vant Norge komfortabelt 34-28 mot Portugal. I den første kampen i hovedrunden fredag var Norge storfavoritter mot Ungarn og Ungarn ble som ventet ikke noen målestokk i det hele tatt. Norge var tidvis oppe i timålsledelse i den kampen, og det endte tilslutt med 36-29.

Sverige imponerte ikke i det hele tatt i gruppespillet. De innledet riktignok med 34-21 mot Sveits, men tapte så 19-21 mot Slovenia. Sleit med å slå svake Polen med 28-26 i den siste gruppespillkampen. Vi varslet stort for Portugal mot Sverige fredag kveld og til herlige 3,50 i odds innfridde Portugal som bare det og smadret Sverige med 35-25. Pussig nok lanserte svenske eksperter Sverige med handicap i den kampen, så øynene som ser er sannelig ulike. Sverige er mer eller mindre sjanseløse på å nå semifinale selv om de skulle vinne sine tre siste kamper og taper de mot Norge er det uansett game over.

På åpningsdagen for EM hadde Sveriges største avis Aftonbladet, innhentet tips fra 12 svenske eksperter med ulike spørsmål. Ett av spørsmålene var hvilke lag som ender topp fire i EM. Kun fire av de tolv ekspertene nevnte Norge som topp fire.

Søndag er det sannhetens øyeblikk for disse ekspertene og Sverige. 1,85 i odds på at Norge minimum vinner med fem mål er flott odds og spilles.

Klikk her for å levere dette tipset