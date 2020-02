Ny parademarsj for Kristoffer Ajer og Celtic

Celtic har stø kurs mot nytt seriegull i Skottland. Kristoffer Ajer og Celtic blir en av våre sikre på onsdagens midtukekupong.

Samtlige kamper på ukens midtukekupong spilles onsdag. Midtukekupongen består av en omkamp i 4. runde av FA-cupen i England, en kamp fra Serie A, en kamp fra Ligue 1, to kamper fra DFB Pokal i Tyskland, en belgisk cupkamp og avsluttes med seks kamper fra skotsk Premiership. Bonuspotten ble utløst på søndagens tippekupong og dermed på kun 135 000 kr. Innleveringsfrist er onsdag kl 20.40.

1. Tottenham - Southampton

Omkamp i 4. runde etter at det endte 1-1 på St Marys for ti dager siden. Tottenham var uten skudd på mål når de tok ledelsen 1-0 i hjemmemøtet mot Manchester City etter 63 minutter søndag. City med en spiller utvist på det tidspunktet og på sitt andre skudd på mål fikset Heung-Min Son 2-0 for Tottenham. Det var et mildt sagt flatterende resultat for Tottenham, men det må ha gitt laget ett boost. Tok seg opp på 5. plass med den seieren og har solide 8-2-3 hjemme på Tottenham Hotspur stadium denne sesongen. Ikke lett å si hvordan Jose Mourinho prioriterer denne omkampen. Han må uansett unnvære skadde Harry Kane og Moussa Sissoko. Nyervervelsen Steven Bergwijn er ikke spilleberettiget i FA-cupen og Dele Alli blir neppe risikert.

Southampton holdt 0-0 til pause borte mot Liverpool lørdag, men endte opp med 0-4 tap. Solide 5-1-2 på de åtte siste seriekampene og ligger på 13. plass med 31 poeng. Det er sju poeng ned til West Ham under streken. Stod med fire strake borteseire, før tapet på Anfield lørdag og har klart akseptable 6-2-5 totalt på bortebane i Premier League. Ralph Hasenhuttl har bortsett fra Stuart Armstrong tilnærmet fullt mannskap til disposisjon.

2-1 til Tottenham i tilsvarende seriekamp 28. september i fjor og Tottenham har vunnet åtte av de ni siste hjemmekampene mot Southampton i Premier League. Men dette er cup og Southampton er slett ikke til å kimse av. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Lazio - Verona

Hengekamp i Serie A. Lazio med knallsterke 12-1-0 på sine tretten siste seriekamper og ligger på 3. plass med 49 poeng. Tar seg forbi Inter på 2. plass med seier her og korter ned avstanden til serieleder Juventus til kun to poeng. Ciro Immobile med to nye scoringer i søndagens 5-1 seier hjemme mot Spal og Immobile står med smått fantastisk 25 seriemål allerede. Bunnsolide 9-2-0 hjemme på Stadio Olimpico. Joaquin Correa, Jordan Lukaku og Danilo Cataldi er ute med skader.

Verona med 1-1 borte mot et svekket AC Milan søndag og er ubeseiret på sine seks siste seriekamper (3-3-0). Ligger på en flott 9. plass med 30 poeng og har kun to poeng opp til 6. plassen som gir Europa League-plass. Moderate 3-3-4 på til spilte bortekamper. Midtbanespilleren Sofyan Amrabat (19 seriekamper fra start) er ute med karantene

Lazio er i superform og skal ha meget gode vinnersjanser også onsdag. H.

3. Saint-Etienne - Marseille

Det er midtukerunde i Ligue 1 i Frankrike, men dette er eneste kampen derfra på midtukekupongen.

Saint-Etienne helt nede på 15. plass med 28 poeng etter fem tap på de seks siste seriekampene. Men er det faktisk ikke mer enn fem poeng opp til Montpellier på 5. plass. Vant i det minste forrige hjemmekamp med 2-1 mot Nimes og har anstendige 4-4-3 på ti spilte hjemmekamper.

Marseille med to strake 0-0 kamper, men er fortsatt på 2. plass med 43 poeng. Det er 12 poeng opp til serieleder Paris Saint-Germain før midtukerunden, og kun tre poeng ned til Rennes på 3. plass. Fine 5-4-2 på bortebane.

Det står 2-7-1 på de ti siste tilsvarende i serien. Vi tror klart mest på poengdeling igjen. U.

4. Bayern München - Hoffenheim

Åttedelsfinale i DFB Pokal. Bayern München har vært i finalen tre av de fire foregående sesongene og vunnet to av dem. I fjorårssesongen ble det 3-0 seier mot RB Leipzig i finalen. Etter en litt rotete innledning på sesongen i Bundesliga, har Bayern nå seks strake seire og i helgen overtok laget serieledelsen, etter at RB Leipzig kun fikk med seg ett poeng i sin kamp. Står med 42 poeng og har 7-1-2 på hjemmebane. Har en bred stall og stiller nok med en sterk ellever i kveld.

Hoffenheim snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Bayer Leverkusen lørdag og er i flott form med fire seire på de fem siste seriekampene. Ligger på 7. plass med 33 poeng og har seks poeng opp til 4. plassen. Flotte 5-2-2 på bortebane. Har ikke vært i kvartfinalen i DFB Pokal siden 2014/15-sesongen, da ble det 2-3 tap etter ekstraomganger borte mot Borussia Dortmund.

5. oktober vant Hoffenheim 2-1 på Allianz Arena i Bundesliga, men Bayern München må innfinne seg med et klart favorittstempel i kveld. Blir ekstremt store favoritter, så vi tar med en halvgardering. HU.

5. Saarbrücken - Karlsruhe

Åttedelsfinale i DFB Pokal og den eneste åttedelsfinalen uten ett lag fra Bundesliga.

Saarbrücken holder til i Regionallia sørvest som er nivå fire i det tyske seriesystemet og totalt er det seks slike Regionalligaer på nivå fire. Saarbrücken topper sin avdeling og har fire poeng ned til Elversberg på 2. plass. Vinneren rykker direkte opp i 3. liga. Bunnsolide 7-1-1 på hjemmebane og kun fem baklengsmål. Slo ut Bundesliga-laget FC Köln i forrige runde med 3-2 seier på hjemmebane.

Karlsruhe ligger nest sist og på direkte nedrykksplass i 2. bundesliga med sine 20 poeng. Det gjenstår 14 serierunder. Har innledet etter vinterpausen med to strake tap og har fire strake serietap totalt. Slo ut divisjonskollega Darmstadt med 1-0 seier borte i forrige runde. Svært moderate 1-5-4 på ti spilte bortekamper i serien.

Det må være bra sjanse for Saarbrücken dette. HU.

6. Zulte Waregem - Club Brügge

Semifinale i den belgiske cupen og her spilles det hjemme/borte. Det endte 1-1 i det første møtet i Brügge.

Zulte Waregem ble cupmester i 2016/17-sesongen, men røk ut mot nettopp Club Brügge i åttedelsfinalen sesongen 2017/18 etter 2-3 tap hjemme. Også i fjorårssesongen røk laget ut i åttedelsfinalen da med 0-1 tap borte for Kortrijk. Ligger på 7. plass i serien med 34 poeng og har tre poeng opp til Genk på 6. plass. Fine 7-1-4 på hjemmebane.

Club Brügge røk ut allerede i 16-delsfinalen forrige sesong etter 0-2 tap borte for Deinze. Var i semifinalen sesongen før og vant da 3-2 i det første møtet hjemme mot Standard Liege, men tapte 4-6 i returkampen. Tapende finalist i 2015/16-sesongen, også da mot Standard Liege. Leder serien overlegent med hele ni poeng ned til Gent på 2. plass når det er spilt 24 serierunder. Sterke 8-3-1 på bortebane.

0-2 i tilsvarende seriemøte 30. oktober. Club Brügge er streket på over 70 prosent. Vi værer en cupskrell. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Motherwell - Celtic

De seks siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra skotsk Premiership der det spilles full serierunde onsdag.

Motherwell på 3. plass med 41 poeng, men det er hele 16 poeng opp til Rangers på 2. plass og hele 23 poeng opp til serieleder Celtic. Kun en seier på de fire siste seriekampene og kun ett mål er scoret på de tre siste. Moderate 6-1-5 på hjemmebane.

Celtic med et overraskende hjemmetap mot Rangers i romjulen (1-2), men har fire strake seire etter at serien kom igang igjen for to uker siden. Utfordrer Rangers med kun sju poeng i den samme perioden. Det betyr at Celtic har sju poeng ned til Rangers på 2. plass, riktignok med en kamp mer spilt.

Det endte 2-5 i tilsvarende oppgjør i 2. serierunde. Celtic med knallsterke 10-1-1 på bortebane hittil. B.

8. Rangers - Hibernian

Etter sin sterke 2-1 seier borte mot Celtic i romjulen, var det fordel Rangers i kampen om 1. plassen i Premiership. Men Rangers med kun sju poeng på de fire spilte seriekampene etter vinterpausen, samtidig som Celtic har tatt 12 poeng. Det er sju poeng opp til Celtic, men Rangers har en kamp mindre spilt. Skuffende med 0-0 hjemme mot Aberdeen lørdag, men Rangers har sterke 9-1-1 totalt på hjemmebane.

Hibernian på 6. plass med 30 poeng. Etter 33 serierunder deles serien i to, der topp seks havner i den gruppa. Hibernian med fire poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Formen er brukbar med 2-2-1 på de fem siste seriekampene, men Hibernian har ikke bedre enn 3-3-6 på bortebane.

Rangers slo Hibernian 6-2 hjemme i 2. serierunde og blir store favoritter igjen. H.

9. Aberdeen - St. Johnstone

Sterkt bortepoeng mot Rangers for Aberdeen lørdag. De ligger på 4. plass med 38 poeng og har tre poeng opp til Motherwell på 3. plass. 3. plassen fir Europa League-plass. Tre av de fire siste er endt med poengdeling, mens Aberdeen står med flotte 6-3-2 på hjemmebane.

St. Johnstone nede på 8. plass med 24 poeng, det betyr at det seks poeng opp til Hibernian på den viktige 6. plassen. Brukbare 3-4-2 på de ni siste seriekampene, moderate 2-4-4 på bortebane.

1-1 i tilsvarende oppgjør tidligere i sesongen. Aberdeen blir blytunge favoritter på midtukekupongen, men vi halvgarderer. HU.

10. Ross County - Livingston

5-7-12 totalt for Ross County som likevel har tre lag bak seg på tabellen i skotsk Premiership som kun teller 12 lag. Med 22 poeng, er det kun fire poeng ned til både kvalikplassen og direkte nedrykk. Tre strake bortetap nå, men har møtt Rangers og Celtic i to av disse. Anstendige 4-2-5 på hjemmebane.

Livingston på en flott 5. plass med 34 poeng. Det er åtte poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Meget sterke 7-3-2 på hjemmebane, men ditto svake 2-4-6 på 12 spilte bortekamper. Kommer fra fire strake seire nå, men tre av disse er spilt på hjemmebane.

1-4 i tilsvarende kamp i fjerde serierunde. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Hearts - Kilmarnock

Etter en fryktelig start på sesongen, er Hearts nå ubeseiret i sine fire siste. Tok skalpen til Rangers i forrige hjemmekamp (2-1) og har kommet seg bort fra jumboplassen. Står med totalt 18 poeng og ligger nest sist, kun målforskjellen skiller til tabelljumbo Hamilton. Moderate 2-5-5 på 12 spilte hjemmekamper.

Kilmarnock på 7. plass med 26 poeng og har fire poeng opp til Hibernian på den viktige 6. plassen. Formen er elendig med sju tap på de åtte siste seriekampene. 19 av lagets 26 poeng er tatt på hjemmebane. Borte er tallene meget svake 2-1-9.

0-1 i tilsvarende kamp 5. oktober. Hearts har gode sjanser til å få sin revansje her. H.

12. St. Mirren - Hamilton Academical

Meget viktig kamp i bunnstriden. St. Mirren ligger tredje sist med 21 poeng. Det innebærer at laget kun har tre poeng ned til både kvalikplassen og direkte nedrykk. Formen er ikke så aller verst med 2-1-1 på de fire siste seriekampene. Har vist seg klart best hjemme hittil (4-4-4).

Tabelljumbo Hamilton Academical med 18 poeng og svakere målforskjell enn Hearts på samme poengsum som ligger nest sist. Etter en overraskende 2-1 seier borte mot Kilmarnock i fjorårets siste serierunde i romjulen, har det blitt tre strake tap etter juleoppholdet. Moderate 1-4-6 på bortebane.

0-0 i tilsvarende oppgjør 21. september. 1-3 og 2-0 i to tilsvarende oppgjør i fjorårssesongen. HU.

96-rekker:

1. Tottenham — Southampton HU

2. Lazio — Hellas Verona H

3. Saint-Etienne — Marseille U

4. Bayern München — Hoffenheim HU

5. Saarbrücken — Karlsruhe HU

6. Zulte Waregem — Club Brugge HUB

7. Motherwell — Celtic B

8. Rangers — Hibernian H

9. Aberdeen — St. Johnstone HU

10. Ross County — Livingston H

11. Hearts — Kilmarnock H

12. St. Mirren — Hamilton Academical HU





